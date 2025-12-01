Köstebek savcı deşifre oldu! İBB operasyonunu önceden sızdırmıştı

Hüseyin Köksal



YILDIRIM İFADESİNDE ANLATTI

Servet Yıldırım ifadesinde, "Operasyon sonrasında ev hapsindeyken ağabeyim Güven Yıldırım bana, İBB'ye ilk operasyon yapılmadan yaklaşık 10-15 gün önce otelde kiralanan 2604 numaralı odada kızıl saçlı bir kadın savcı ile İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın yaklaşık 4 saat görüştüklerini söyledi. Kızıl saçlı kadını odaya asansörle kendisinin çıkardığını anlattı. Hatta görüşmeye kızıl saçlı kadının yanında bir erkeğin de geldiğini, bu kişiye "yanındaki bayan kim" diye sorunca, kızıl saçlı kadının 'Bana bayan diye hitap edemezsin, kadın diye hitap edeceksin' dediğini, bunun üzerine erkek şahsın da 'Savcı hanım ile konuşurken üslubuna dikkat et' dediğini, böylece kadının savcı olduğunu anladığını söyledi" demişti.