İmamoğlu ve ekibinin rüşvet güzergahı ortaya çıktı! Çarpıcı ifade iddianamede

Kültür A.Ş. eski genel müdürü Serdal Taşkın (AHABER ARŞİV)

Kültür A.Ş. eski genel müdürü Serdal Taşkın'ın 2 yıl boyunca şoförlüğünü yapan Orhan Cevahiroğlu, örgüt yöneticilerinin haftada iki gün toplantı yaptıklarını ve bu toplantıların ardından çantalar içerisindeki paraların ya banka hesaplarına ya da Kapalıçarşı'daki döviz bürolarına götürdüklerini itiraf etti. Savcılık, iddiaları delillendirdi. Söz konusu para taşıma eylemlerine ilişkin, şüpheli örgüt üyelerinin hesap hareketleri ve baz kayıtları karşılaştırıldı. Her ikisinin de bire bir uyumlu olduğu ifade edildi.