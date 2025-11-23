Seçim araçlarını bile rüşvetle almışlar! İmamoğlu suç örgütü hakkında yeni itiraf
İş insanı Ahmet Sarı, İBB’den hakediş ödemesini alabilmek için Ekrem İmamoğlu’nun bazı danışmanları ve yakın çevresine toplam 232,5 milyon TL rüşvet ödemek zorunda kaldı. Ayrıca CHP logosu taşıyan 10 araç, İBB bürokratı Ali Sukas’ın milletvekili adayı olan eşi Berna Sukas’a teslim edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan rüşvet ve menfaat ağına ilişkin dosyada, Sarılar Grup yöneticisi Ahmet Sarı'nın itirafları, örgütün işleyişini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, İBB'nin çeşitli birimleri ve iştiraklerinde hakedişleri ödenmeyen şirket, alacaklarını tahsil edebilmek için İmamoğlu'nun danışmanları ve yakınındaki isimlere toplam 232 milyon 500 bin TL vermek zorunda kaldı. Bunun yanı sıra Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı eşi Berna Sukas için seçim çalışmalarında kullanılacak 10 araç istedi. Savcılık, Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını incelediğinde karşısına CHP logolarıyla giydirilmiş seçimde çalışan rüşvet araçları çıktı.
PARA YOKSA İHALE DE YOK
İBB'nin uzun yıllardır iştiraklerinden ihaleler alan Ahmet Sarı'nın yaklaşık 3 milyar liralık hakedişleri ödenmemeye başladı. 2022 yılı sonunda Bakırköy'deki İBB Ek Hizmet Binası'na çağrılan Sarı'ya İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız ile yakınındaki Fatih Keleş, "Para vermeden alacaklarını tahsil edemezsin" dedi. Tahsilatı yapabilmek için Sarı "sistem"e rüşvet vermeye başladı. Sarı ifadesinde Yıldız ve Keleş'e ayrı ayrı yaptığı ödemeleri tarih tarih anlattı. Ertan Yıldız'a 9 farklı tarihte 63 milyon lira, Fatih Keleş'e ise 17 farklı tarihte 169 milyon 500 bin lira ödediğini söyledi.
KONUTUNDA TESLİM EDİLDİ
Ödemelerin bir kısmı Bakırköy'deki ek hizmet binasında, büyük kısmı ise Florya'daki başkanlık konutunda elden teslim edildi. Paraların büyük bölümü, Keleş'in abisi Zafer Keleş veya yakınındaki isimler tarafından alındı. Şüphelinin iddiaları, dosyaya giren teknik incelemelerle desteklendi. Araçların para teslimi günlerindeki Plaka Takip Sistemi (PTS) geçiş görüntüleri, sanıkların aynı bölgelerde bulunduklarını gösteren HTS (telefon takip) verileri, Ahmet Sarı'nın ifadelerini doğrulayan deliller arasında yer aldı.
Sarı, şirketinin İBB ve iştiraklerinden 3 milyar TL'nin üzerinde alacağı için rüşvete zorlandığını, 2024'ün haziran ayından sonra ödeme yapmayı reddettiği için hiçbir alacağının ödenmediğini de ifade etti.
VEKİL ADAYINA 10 ARAÇ
Dosyanın en çarpıcı bölümlerinden biri, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü olan Ali Sukas ile ilgili oldu. Ahmet Sarı, Sukas'ın kendisini arayarak eşi Berna Sukas'ın CHP İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adaylığı sürecinde seçim çalışmalarında kullanmak üzere 10 araç talep ettiğini kaydederek "Devam eden işlerimiz ve alacaklarımız nedeniyle teklifi reddedemedim" dedi.
ADIM ADIM İZLENDİLER
Ali Sukas'ın eşi Berna Sukas, CHP İstanbul 2. Bölge'den 9. sıra milletvekili adaylığı sırasında rüşvet karşılığında kendilerine gönderilen araçları, giydirme yaparak kullandı. Sarılar Grup'a ait olduğu anlaşılan araçların tamamı adım adım izlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu ses tehlikeli mi? Parmak çıtlatma hakkındaki büyük yanılgı ne?
- En büyük diyet tuzağı! Tekrar kilo almanın görünmeyen sebebi: Yedikleriniz değil…
- 2025 Öğretmenler Günü mesajları | En yeni, kısa ve anlamlı 24 Kasım sözleri
- Vücudunuzdaki o gizli kas grubu: Uzun yaşamın anahtarı işte burada
- 24 Kasım’da ne hediye alınır? Öğretmenler Günü için en anlamlı hediye fikirleri
- Milyonlarca kişi yanılıyor! Arabanızdaki en güvenli koltuk hangisi?
- Kişilik testi: Beyniniz nasıl çalışıyor? Cevap ilk bakışta gizli
- Barcelona-Athletic Bilboa maçı: Skor kaç kaç? Kimler gol attı?
- Süper Lig 13. hafta: Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Kulak tıkanıklığı nasıl geçer? En etkili 5 yöntem: Kulak basıncını 1 dakikada hafifletiyor
- MGM tarih verdi: Sağanak giderek etkisini artıracak! Hava 6 derece birden soğuyacak
- Efsane mi gerçek mi? Bilim açıkladı: Aç karnına spor yapmak işe yarıyor mu?