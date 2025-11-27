İmamoğlu Suç Örgütü’nün gizli karargahı! Kameraların kapatıldığı lüks otel dosyada

Ekrem İmamoğlu'nun koruması otel kamerasını böyle bantlarla kapattı

Sistematik olarak yapılan kamera bantlama işlemleri ve jammer kullanımı, örgüt gizliliği kültürünün yansıması olarak değerlendirildi.

Öte yandan örgütün Le Meridien Otel'deki toplantılarının tüm masrafları işadamı Adnan Çebi'nin şirketi tarafından karşılandığı, bu nedenle iş adamı Çebi'nin üye olmamakla birlikte suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği iddianamede belirtildi.