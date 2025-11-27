İmamoğlu Suç Örgütü’nün gizli karargahı! Kameraların kapatıldığı lüks otel dosyada
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” iddianamesine dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dava dosyasına göre örgüt yöneticilerinin Le Meridien Otel’de kameraların kapatıldığı ve jammer kullanıldığı gizli toplantılar gerçekleştirdiği belirtildi. İddianamede, örgütün oteli adeta bir karargâh gibi kullanarak burada toplam 20 gizli toplantı yaptığı bilgisi de yer aldı. İşte detaylar…
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü, İstanbul Etiler'de bulunan Le Meridien Otel'i adeta gizli bir karargah olarak kullandı.
İmamoğlu liderliğindeki suç örgütü yöneticileri Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Ongun, Adem Soytekin, Tuncay Yılmaz ve Hüseyin Köksal'ın birçok kez bir araya geldikleri belirlenen otelde, örgütün üst düzey gizlilik kuralları çerçevesinde mahrem toplantılar yaptığı vurgulandı.
Sabah Gazetesi'nden Yusuf Özdemir'in haberine göre Suç örgütünün yolsuzluk ve örgüt faaliyetlerine ilişkin görüşmelerini yaptığı değerlendirilen oteldeki buluşmaların bazıları, kameralar kapatılarak ve sinyal kesici jammer kullanılarak düzenlendiği tespit edildi.
Sistematik olarak yapılan kamera bantlama işlemleri ve jammer kullanımı, örgüt gizliliği kültürünün yansıması olarak değerlendirildi.
Öte yandan örgütün Le Meridien Otel'deki toplantılarının tüm masrafları işadamı Adnan Çebi'nin şirketi tarafından karşılandığı, bu nedenle iş adamı Çebi'nin üye olmamakla birlikte suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği iddianamede belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak mahkemeye gönderilen İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde örgüt lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticilerinin;
2024'te sırasıyla 18 Ağustos, 21 Ağustos, 15 Eylül, 28 Eylül, 7 Ekim, 8 Ağustos, 8 Ekim, 12 Ekim, 31 Ekim, 7 Kasım, 18 Kasım, 24 Kasım, 29 Kasım, 30 Kasım, 1 Aralık, 11 Aralık, 14 Aralık, 22 Aralık, 23 Aralık tarihlerinde, 2025'te ise 6 Mart tarihinde olmak üzere toplam 20 kez Le Meridien Otel'de mahrem toplantılar yaptıkları bilgisine yer verildi.
KAMERALAR KAPATILDI
Otelde mahrem toplantılar yaptığının belirlenmesi üzerine yapılan incelemelerde, 6 Mart 2025, 8 Ekim 2024 ve 12 Ekim 2024 tarihlerinde yapılan 3 ayrı toplantıda kameraların bantlanarak kapatıldığı belirlendi. Aynı otelde yapılan diğer 17 ayrı toplantı daha yapıldığı görüldü.
Kameraları bantladıkları tespit edilen şüpheliler Çağlar Türkmen, Emre Manav ve Özgür Türkmen ifadelerinde söz konusu toplantılar öncesi kameraların kapatılması talimatını İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın verdiğini belirterek maksatlarının toplantılardaki gizliliği sağlamak olduğunu söyledi.
Şüpheliler, toplantılarda sinyal kesici jammer kullanıldığını da doğruladı.
FATURALARI ADNAN ÇEBİ ÖDEDİ
İddianamedeki dikkat çeken bir başka husus ise suç örgütünün Le Meridien Otel'de yaptığı söz konusu mahrem toplantıların finansmanı oldu.
Toplamda 20 kez yapıldığı belirlenen oteldeki toplantı masraflarının işadamı Adnan Çebi'nin şirketi adına faturalandırıldığı ve ödendiği saptandı.
Savcılık, Adnan Çebi'nin örgütün lojistik, finansal ve operasyonel faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldığını, suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiğini iddia ederek cezalandırılmasını istedi.
