01 Aralık 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İşte kızıl saçlı köstebek savcı! İBB operasyonunu önceden sızdırdığı iddia edilmişti
İşte kızıl saçlı köstebek savcı! İBB operasyonunu önceden sızdırdığı iddia edilmişti

İşte kızıl saçlı köstebek savcı! İBB operasyonunu önceden sızdırdığı iddia edilmişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2025 09:56
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ile İBB'ye yapılan yolsuzluk operasyonu öncesinde bir otelde buluşan kadın savcı deşifre oldu. Baz kayıtları, savcı S.Ç.S. ile Pehlivan'ın aynı gün aynı yerde olduklarını ortaya koydu. İBB soruşturmasını yürüten soruşturma savcılarından birini de üstü kapalı tehdit ettiği ortaya çıkan S.Ç.S. hakkında HSK inceleme başlattı. İfadesinde iddiaları reddettiği belirtilen savcı S.Ç.S.'nin açığa alındığı öğrenildi.
Köstebek savcı deşifre oldu! KÖSTEBEK SAVCI DEŞİFRE OLDU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte kızıl saçlı köstebek savcı! İBB operasyonunu önceden sızdırdığı iddia edilmişti
Kılıçdaroğlu CHP’den ayrılacak mı?
Kılıçdaroğlu CHP'den ayrılacak mı?
12 ismin üstü çizildi!
12 ismin üstü çizildi!
Papa üzerinden kurgulanan senaryo çöktü
Papa üzerinden kurgulanan senaryo çöktü
İşte kızıl saçlı köstebek savcı!
İşte kızıl saçlı köstebek savcı!
Kabine toplanıyor
Kabine toplanıyor
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu yakalandı
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu yakalandı
Seçimden önce 20 milyar TL çıkmış
Seçimden önce 20 milyar TL çıkmış
Türkiye’nin gücünü dış dünya daha net görüyor
"Türkiye'nin gücünü dış dünya daha net görüyor"
Yükselen Türkiye İsrail’in kabusu
“Yükselen Türkiye İsrail’in kabusu”
Özgür Özel’den 12 isme veto
Özgür Özel'den 12 isme veto
G20 Zirvesi neden önemli?
G20 Zirvesi neden önemli?
CHP’de Parti Meclisi’ne kimler girecek?
CHP'de Parti Meclisi'ne kimler girecek?
Daha Fazla Video Göster