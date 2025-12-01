İşte kızıl saçlı köstebek savcı! İBB operasyonunu önceden sızdırdığı iddia edilmişti

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ile İBB'ye yapılan yolsuzluk operasyonu öncesinde bir otelde buluşan kadın savcı deşifre oldu. Baz kayıtları, savcı S.Ç.S. ile Pehlivan'ın aynı gün aynı yerde olduklarını ortaya koydu. İBB soruşturmasını yürüten soruşturma savcılarından birini de üstü kapalı tehdit ettiği ortaya çıkan S.Ç.S. hakkında HSK inceleme başlattı. İfadesinde iddiaları reddettiği belirtilen savcı S.Ç.S.'nin açığa alındığı öğrenildi.

