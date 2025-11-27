Yolsuzluk çetesine lüks siteden 8 daire! İskan için İmamoğlu ile görüşmüş

Adem Soytekin

Kendisinden ruhsat için 8 milyon lira talep edildiğini belirten Demir, 2017'nin sonunda ruhsatı aldıktan sonra şüphelilerden Adem Soytekin'in kendisine "Burayla ilgili bir kısım daire verilecekmiş, bunları ben alacağım" dediğini anlattı.