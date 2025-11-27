27 Kasım 2025, Perşembe
Yolsuzluk çetesine lüks siteden 8 daire! İskan için İmamoğlu ile görüşmüş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2025 07:37
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne dair hazırlanan 3809 iddianamede yolsuzluk çetesinin eylemleri tek tek anlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Hamit Demir yolsuzluk çetesinin Beylikdüzü'ndeki 'Demir Country' evlerinin iskanı için rüşvet olarak 8 daire verdiğini söyledi.

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında hazırlanan 3809 sayfalık iddianamede 143 eylem tek tek anlatıldı. O eylemlerden biri de Beylikdüzü'ndeki 'Demir Country' evleri oldu.

Sabah'ın haberine göre Şüpheli Hamit Demir ifadesinde, Beylikdüzü'ndeki 'Demir Country' projesinin ruhsat işlemleri sırasında Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğini, iskân sorunlarını halletmek için randevu aldığını ve 2015'te İmamoğlu ile görüştüğünü anlattı.

Adem SoytekinAdem Soytekin

Kendisinden ruhsat için 8 milyon lira talep edildiğini belirten Demir, 2017'nin sonunda ruhsatı aldıktan sonra şüphelilerden Adem Soytekin'in kendisine "Burayla ilgili bir kısım daire verilecekmiş, bunları ben alacağım" dediğini anlattı.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

Rüşvet olarak istenen 8 milyon lira karşılığında Esenyurt'taki projeden 8 daireyi Adem Soytekin'in üzerine devrettiklerini söyledi. Demir, "Bu 8 dairenin o dönemki Türk Lirası'yla değeri 5 milyon TL etmekteydi. Kalan 3 milyonu taksitle ödedik" dedi.

Devredilen 8 dairenin kayıtları dava dosyasında yer aldı.

