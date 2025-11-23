İmamoğlu iddianamesinde yeni detay! Avukatlar rüşvetle seçildi: Parayı dert etmeyin
İBB iddianamesinde yer alan Avukat Emin Erhan Karaçam, İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin çözülmesini önlemek için organize bir müdafi ağı kurulduğunu iddia etti. İddialara göre gözaltındaki şüpheliler kendi avukatlarını tanımıyordu, CMK avukatı atanması engelleniyor, hatta özel avukatları bile çağrılmıyordu. Öte yandan bu avukatlara, ödemelerin dışarıdan yapılacağı ve “paranın dert edilmemesi” söylendi. İşte detaylar...
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde tanık sıfatıyla ifadesi bulunan Avukat Emin Erhan Karaçam, İstanbul'da yürütülen İBB içi yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltındaki şüphelilerin çözülmesini önlemek amacıyla bir müdafi organizasyonu kurulduğunu iddia etti.
Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre, Avukat Emin Erhan Karaçam, Balmumcu'daki ofisinde 4-5 avukatla çalıştığını belirterek, bu süreçte bazı avukatların organize bir yapı içinde soruşturmayı sekteye uğratmak için devreye sokulduğunu söyledi.
İfadesine göre, ofisinde çalışan Av. Didem Kılıç, önce Av. Yiğit Gökçehan tarafından, ardından soyadını bilmediği Bahar isimli bir avukat tarafından mesajla aranarak "ağzı sıkı, güvenilir avukat" talep edildiğini iletti. Mesajlarda masrafların düşünülmemesi gerektiği, belirli şüphelilerin müdafiliğinin üstlenilmesinin istendiği belirtildi. İlk operasyondan sonra gelen mesaj reddedildi; fakat ikinci operasyon sırasında Didem Kılıç bir şüphelinin müdafiliğini kabul etti. Karaçam, bu süreci Av. Yiğit Gökçehan ile Av. Mehmet Zengin'in organize ettiğini öne sürdü.
Ayrıca gözaltındaki şüphelilerin kendi müdafilerini tanımadığı, CMK avukatı atanmasının engellendiği ve hatta şüphelilerin kendi özel avukatlarının bile çağrılmadığı iddia edildi. Karaçam'a göre avukatlara "Parayı dert etmeyin" denilerek ücretlerin dışarıdan karşılanacağı bildirildi.
Karaçam, İmamoğlu'nun avukatı olduğu belirtilen Mehmet Pehlivan'ın, Turan Taşkın Özer'den aldığı ve yurtdışından gelen parayla seçilen avukatlara kişi başı 12 bin dolar ödeme yaptığını, Pehlivan'ın tutuklanmasından sonra bu ödemelerin durduğunu ifade etti.
TUTUKLANINCA ÖDEMELER DE KESİLDİ
Avukat Emin Karaçam (ifadesinden): Avukat Mehmet Zengin'in bu para transferini Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olan Av. Mehmet Pehlivan'ın parayı göndermesi üzerine gerçekleştiriyor. Av. Mehmet Pehlivan da parayı CHP milletvekili olan Turan Taşkın Özer'den alıyor. Bu hususları ben yanımda çalışan meslektaşım Didem Kılıç'tan öğrendim. Pehlivan tutuklandıktan sonra ödemelerin akışı kesilmiş. Ne zaman yeni ödeme alacaklarını bilmediklerini söylemişler.
