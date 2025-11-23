İmamoğlu iddianamesinde yeni detay! Avukatlar rüşvetle seçildi: Parayı dert etmeyin

Mehmet Pehlivan

Ayrıca gözaltındaki şüphelilerin kendi müdafilerini tanımadığı, CMK avukatı atanmasının engellendiği ve hatta şüphelilerin kendi özel avukatlarının bile çağrılmadığı iddia edildi. Karaçam'a göre avukatlara "Parayı dert etmeyin" denilerek ücretlerin dışarıdan karşılanacağı bildirildi.

Karaçam, İmamoğlu'nun avukatı olduğu belirtilen Mehmet Pehlivan'ın, Turan Taşkın Özer'den aldığı ve yurtdışından gelen parayla seçilen avukatlara kişi başı 12 bin dolar ödeme yaptığını, Pehlivan'ın tutuklanmasından sonra bu ödemelerin durduğunu ifade etti.