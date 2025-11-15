Başkan Recep Tayyip Erdoğan 350 bininci deprem konutunu Adıyaman’da teslim edecek!

HEDEF YIL SONUNA KADAR 452 BİN 983 KONUT

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da yapılacak törenle deprem bölgesinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısının 350 bin 178'e yükseleceğini bildirdi.

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan konutların teslimi için "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" temasıyla bugün Adıyaman'da tören düzenlenecek.

Törende, 45 bin 342 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek.

Böylece, deprem bölgesinde teslim edilen yapı sayısı 286 bin 708'i konut, 12 bin 189'u iş yeri ve 51 bin 281'i köy evi olmak üzere toplam 350 bin 178'e yükselecek.

Bu yılın sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi bekleniyor.