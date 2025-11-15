Başkan Recep Tayyip Erdoğan 350 bininci deprem konutunu Adıyaman'da teslim edecek!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarında önemli bir aşama olan 350 bininci konutun anahtar teslimini bugün Adıyaman’da yapacak. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremzedelere verilen sözlerin bir bir hayata geçirildiğini vurgulayarak, “Kadim şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yeniden inşa hamlesinde önemli bir aşama daha tamamlanıyor.
350 BİNİNCİ KONUT TESLİM EDİLECEK
Deprem bölgesindeki konut çalışmaları hızla sürerken, "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" temasıyla bugün saat 15.00'te Adıyaman'da geniş katılımlı bir tören düzenlenecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 350 bininci konutun anahtar teslimi için Adıyaman'daki törene katılacak.
"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRİYORUZ"
Başkan Erdoğan, 350 bininci konutun teslim törenine ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan, sosyal medya hesabından dün (14 Kasım) yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz; kadim şehirlerimizi altyapısı, çevre düzenlemesi ve konutlarıyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yarın deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu inşallah hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Paylaşımında Erdoğan, deprem bölgesinde yapılan konutların ve detayların yer aldığı bir videoya da yer verdi.
BAKAN KURUM: FİLM DEĞİL MAKET DEĞİL
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açılışa ilişkin paylaşımda bulundu.
Afet bölgesinde yapılan çalışmaları paylaşan Kurum, "11 şehir anka kuşu gibi küllerinden doğdu. Film sahnesi değil, maket değil, hayal hiç değil. Hepsi en gerçek haliyle Asrın İnşası'nın şehirleri. bininci konutumuzu bugün teslim ediyoruz." dedi.
HEDEF YIL SONUNA KADAR 452 BİN 983 KONUT
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da yapılacak törenle deprem bölgesinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısının 350 bin 178'e yükseleceğini bildirdi.
İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan konutların teslimi için "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" temasıyla bugün Adıyaman'da tören düzenlenecek.
Törende, 45 bin 342 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek.
Böylece, deprem bölgesinde teslim edilen yapı sayısı 286 bin 708'i konut, 12 bin 189'u iş yeri ve 51 bin 281'i köy evi olmak üzere toplam 350 bin 178'e yükselecek.
Bu yılın sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi bekleniyor.
