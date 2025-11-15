15 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: "Bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören var ne duyan"
Giriş: 15.11.2025 17:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarında 350 bininci afet konutunun anahtar teslimi töreninde konuştu. Seçim döneminde deprem bölgesini istismar eden çevrelere tepki gösteren Erdoğan, "Bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören ne duyan var" dedi. Depremzedeleri devlet ve milletle karşı karşıya getirmek isteyenler olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yüreği yaralı depremzedeleri devletimize karşı kışkırtanlar oldu. Biz deprem bölgesini hiç yalnız bırakmadık" ifadelerini kullandı.
