15 Kasım 2025, Cumartesi
“En büyük hayalim anahtarı sizin elinizden almaktı”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarında 350 bininci konutun anahtar teslim programına katıldı. Kurada adı çıkan depremzedelere anahtarlarını veren Erdoğan, vatandaşlarla duygu dolu anlar yaşadı. Anahtarını Başkan’ın elinden alan Sebiha Tutal, “En büyük hayalim buydu. Dualarımız sizinle” dedi.