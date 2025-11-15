15 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları “En büyük hayalim anahtarı sizin elinizden almaktı”
En büyük hayalim anahtarı sizin elinizden almaktı

“En büyük hayalim anahtarı sizin elinizden almaktı”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2025 17:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarında 350 bininci konutun anahtar teslim programına katıldı. Kurada adı çıkan depremzedelere anahtarlarını veren Erdoğan, vatandaşlarla duygu dolu anlar yaşadı. Anahtarını Başkan’ın elinden alan Sebiha Tutal, “En büyük hayalim buydu. Dualarımız sizinle” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
En büyük hayalim anahtarı sizin elinizden almaktı
Başkan Erdoğan’dan Adıyaman köy evlerine ziyaret
Başkan Erdoğan’dan Adıyaman köy evlerine ziyaret
Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi!
Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi!
Polis Memuru Ali Barut Şehit Oldu
Polis Memuru Ali Barut Şehit Oldu
Başkan Erdoğan’dan şehit babasına taziye telefonu!
Başkan Erdoğan’dan şehit babasına taziye telefonu!
En büyük hayalim anahtarı sizin elinizden almaktı
“En büyük hayalim anahtarı sizin elinizden almaktı”
Ana muhalefetin genel başkanı yalan makinesi mi?
"Ana muhalefetin genel başkanı yalan makinesi mi?"
Bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören var ne duyan
"Bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören var ne duyan"
Millete hizmet etmekten başka gayemiz yok
"Millete hizmet etmekten başka gayemiz yok"
Başkan Erdoğan’dan 500 bin sosyal konut mesajı!
Başkan Erdoğan'dan 500 bin sosyal konut mesajı!
Bakan Kurum’dan muhalefete yanıt: Devlet burada
Bakan Kurum'dan muhalefete yanıt: Devlet burada
Soruşturmada gözaltı sayısı 7 | AFAD’dan KBRN incelemesi
Soruşturmada gözaltı sayısı 7 | AFAD’dan KBRN incelemesi
Başkan Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
Başkan Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
Daha Fazla Video Göster