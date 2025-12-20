CANLI | İkas Eyüpspor-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son hafta maçında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

İŞTE MÜCADELEDE YAŞANANLAR (İLK YARI)

27. dakikada sağ kanatta topu alan Fred, ters kanattaki Levent Mercan'a uzun bir pas gönderdi. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Levent, kale alanına yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Talisca, bekletemeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara yolladı. 0-1

34. dakikada Duran'dan ceza sahası içinde topu alan Talisca, arkadan gelen Asensio'ya topuğuyla pasını verdi. Ceza sahası içi sol çaprazında pası alan Asensio, uzak köşeye yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

37. dakikada Asensio'nun derinlemesine pasında savunma arkasına hareketlenen Kerem, sol kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Duran'ı geçen topa arka direkte Mert Müldür gelişine vurdu, kaleci Felipe topu kontrol etti.

