15 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan 350 bininci konut paylaşımı: Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz
Başkan Erdoğan’dan 350 bininci konut paylaşımı: Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz

Başkan Erdoğan'dan 350 bininci konut paylaşımı: Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2025 09:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da bugün düzenlenecek 350 bininci konutun teslim törenine ilişkin paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz" notunu düştüğü paylaşımında "Kadim şehirlerimizi altyapısı, çevre düzenlemesi ve konutlarıyla yeniden ayağa kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan 350 bininci konut paylaşımı: Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz
Başkan Erdoğan’dan 350 bininci konut paylaşımı!
Başkan Erdoğan'dan 350 bininci konut paylaşımı!
350 bininci konut teslim edilecek
350 bininci konut teslim edilecek
Gazze’de kış yaklaşıyor, acı derinleşiyor!
Gazze'de kış yaklaşıyor, acı derinleşiyor!
Hırvatistan’da uçak düştü: 1 şehit!
Hırvatistan'da uçak düştü: 1 şehit!
20 vatan evladına son veda
20 vatan evladına son veda
Kıbrıs’ta sinsi plan! A Haber’de dikkat çeken analiz
Kıbrıs'ta sinsi plan! A Haber'de dikkat çeken analiz
ABD-Venezuela geriliminde yeni perde!
ABD-Venezuela geriliminde yeni perde!
Güney Mızrağı ile Venezuela’ya hava-kara-deniz ablukası mı?
Güney Mızrağı ile Venezuela’ya hava-kara-deniz ablukası mı?
Saldırı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya mı düzenlendi?
Saldırı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya mı düzenlendi?
ŞAM’DA PATLAMA: YENİ GÖRÜNTÜLER A HABER’DE
ŞAM'DA PATLAMA: YENİ GÖRÜNTÜLER A HABER'DE
Şam’da patlama sesleri! Ölü ve yaralılar var
Şam'da patlama sesleri! Ölü ve yaralılar var
Bakan Murat Kurum A Haber’de Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin konuştu
Bakan Murat Kurum A Haber'de Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin konuştu
Daha Fazla Video Göster