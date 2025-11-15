15 Kasım 2025, Cumartesi
Başkan Erdoğan'dan 350 bininci konut paylaşımı: Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da bugün düzenlenecek 350 bininci konutun teslim törenine ilişkin paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz" notunu düştüğü paylaşımında "Kadim şehirlerimizi altyapısı, çevre düzenlemesi ve konutlarıyla yeniden ayağa kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.