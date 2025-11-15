15 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: "Ana muhalefetin genel başkanı yalan makinesi mi?"
Başkan Erdoğan: Ana muhalefetin genel başkanı yalan makinesi mi?

Başkan Erdoğan: "Ana muhalefetin genel başkanı yalan makinesi mi?"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2025 17:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa sürecinde 350 bininci afet konutunun anahtar tesliminde konuştu. Ana muhalefet partisi yönetimine sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Yalan makinesi mi? Ana muhalefetin genel başkanı mı? Ayırabilene helal olsun. Bir partinin genel başkanı sokak ağzı ile siyaset yapar mı?" dedi. Gençlere seslenen Erdoğan, muhalefetin üslubuna ilişkin "Ana muhalefet genel başkanına bu üslup yakışıyor mu? Ne nezaket, ne tutarlılık var. Aykırı tek bir söze tahammülleri yok" açıklamasında bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Ana muhalefetin genel başkanı yalan makinesi mi?
Ana muhalefetin genel başkanı yalan makinesi mi?
"Ana muhalefetin genel başkanı yalan makinesi mi?"
Bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören var ne duyan
"Bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören var ne duyan"
Millete hizmet etmekten başka gayemiz yok
"Millete hizmet etmekten başka gayemiz yok"
Başkan Erdoğan’dan 500 bin sosyal konut mesajı!
Başkan Erdoğan'dan 500 bin sosyal konut mesajı!
Bakan Kurum’dan muhalefete yanıt: Devlet burada
Bakan Kurum'dan muhalefete yanıt: Devlet burada
Soruşturmada gözaltı sayısı 7 | AFAD’dan KBRN incelemesi
Soruşturmada gözaltı sayısı 7 | AFAD’dan KBRN incelemesi
Başkan Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
Başkan Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman’da
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman’da
Mezopotamya’nın kucağındaki ülke: Irak!
Mezopotamya’nın kucağındaki ülke: Irak!
A Haber deprem bölgesinde teslim edilen dairede!
A Haber deprem bölgesinde teslim edilen dairede!
A Haber Sındırgı’daki fay kırığını görüntüledi
A Haber Sındırgı'daki fay kırığını görüntüledi
Kripto şirketine dolandırıcılık operasyonu!
Kripto şirketine dolandırıcılık operasyonu!
Daha Fazla Video Göster