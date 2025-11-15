Başkan Erdoğan: "Ana muhalefetin genel başkanı yalan makinesi mi?"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa sürecinde 350 bininci afet konutunun anahtar tesliminde konuştu. Ana muhalefet partisi yönetimine sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Yalan makinesi mi? Ana muhalefetin genel başkanı mı? Ayırabilene helal olsun. Bir partinin genel başkanı sokak ağzı ile siyaset yapar mı?" dedi. Gençlere seslenen Erdoğan, muhalefetin üslubuna ilişkin "Ana muhalefet genel başkanına bu üslup yakışıyor mu? Ne nezaket, ne tutarlılık var. Aykırı tek bir söze tahammülleri yok" açıklamasında bulundu.

