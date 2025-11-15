15 Kasım 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Başkan Erdoğan'dan 500 bin sosyal konut mesajı: Çok yoğun ilgi var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarında önemli bir aşama olan 350 bininci konutun anahtar tesliminde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada 500 bin konut projesinde yaşanan büyük gururu anlatarak "Projeye çok yoğun ilgi var" dedi.