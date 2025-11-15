Başkan Erdoğan’dan 500 bin sosyal konut mesajı: Çok yoğun ilgi var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarında önemli bir aşama olan 350 bininci konutun anahtar tesliminde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada 500 bin konut projesinde yaşanan büyük gururu anlatarak "Projeye çok yoğun ilgi var" dedi.

