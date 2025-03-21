İBB’de terör ve yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntü! Ali Nuhoğlu’nun ofisinde balya balya paralar çıktı

İş insanı Ali Nuhoğlu (AHABER ARŞİV)

Ali Nuhoğlu, 2024 yerel seçimlerine 23 gün kala Ekrem İmamoğlu'nun medyaya servis edilen mal beyanını açıkladığı 7 Mart 2024 tarihinde şirketi üzerindeki taşınmazlar ve villalarla birlikte tamamen İmamoğlu İnşaat'a devretti. Bunun için komik bir bedel olan sadece 15 milyon ödendi. Villaların değerinin 1,5 milyar olduğu bilinirken bedelin ne kadar cüzi olduğu anlaşılıyor.