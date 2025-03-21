İBB'de terör ve yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntü! Ali Nuhoğlu'nun ofisinde balya balya paralar çıktı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ali Nuhoğlu'nun da ofisinde 40 milyon lira yakalandığının görüntülerinin ardından, yeni görüntüler ortaya çıktı. Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat adlı kendi adına kayıtlı firmasında yapılan aramalarda balya balya paralar görüntülendi. İşte o görüntüler...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu 560 milyar liralık yolsuzluk ve kirli para organizasyonunu deşifre etti. İmamoğlu, rüşvetten, kara para aklamaya ve dolandırıcılığa uzanan suçlamaların baş şüphelisi olarak gözaltına alındı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ali Nuhoğlu'nun ofisinde 40 milyon lira yakalandığının görüntülerinin ardından, yeni görüntüler ortaya çıktı.
Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat adlı kendi adına kayıtlı firmasında yapılan aramalarda balya balya paralar görüntülendi.
NE OLMUŞTU?
Ali Nuhoğlu, daha önce değeri 50 milyon lira olan üç villayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelmişti.
VİLLALARI SATIN ALDI
İmamoğlu İnşaat'ın sahibi Ekrem İmamoğlu. Güllüce Tarımcılık A.Ş, 2021 yılında, kamuoyunda İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Florya Akvaryum AVM'nin sahibi Ali Nuhoğlu tarafından kuruldu. Şirket kurulduktan sonra villaları satın aldı. Hiçbir ticari faaliyette bulunmadı.
Ali Nuhoğlu, 2024 yerel seçimlerine 23 gün kala Ekrem İmamoğlu'nun medyaya servis edilen mal beyanını açıkladığı 7 Mart 2024 tarihinde şirketi üzerindeki taşınmazlar ve villalarla birlikte tamamen İmamoğlu İnşaat'a devretti. Bunun için komik bir bedel olan sadece 15 milyon ödendi. Villaların değerinin 1,5 milyar olduğu bilinirken bedelin ne kadar cüzi olduğu anlaşılıyor.
VİLLALAR SORULACAK
Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 süper lüks villayı önce satın alıp sonra şirketiyle İmamoğlu ailesine devren Ali Nuhoğlu da gözaltında. Ayrıca şirketin yöneticisi görünen Ekrem İmamoğlu'nun teyzesinin oğlu Tuncay Yılmaz da gözaltına alınan isimlerden birisi. Nuhoğlu, Yılmaz ve İmamoğlu'na 3 villanın nasıl alındığı da sorulacak.
EVİNDEN BALYA BALYA PARA ÇIKTI
Geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden Emrah Bağdatlı ve Ali Nuhoğlu'nun adreslerine de operasyon yapıldı. Operasyonlarda Ali Nuhoğlu gözaltına alındı. Firari durumda olan Emrah Bağdatlı'nın ve gözaltına alınan Ali Nuhoğlu'nun adreslerindeki aramalarda dolapların içlerinden balya balya para çıktı.
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