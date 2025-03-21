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İBB’de terör ve yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntü! Ali Nuhoğlu’nun ofisinde balya balya paralar çıktı

İBB'de terör ve yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntü! Ali Nuhoğlu'nun ofisinde balya balya paralar çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.03.2025 16:50
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ali Nuhoğlu'nun ofisinde 40 milyon lira yakalandığının görüntülerinin ardından, yeni görüntüler ortaya çıktı. Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat adlı kendi adına kayıtlı firmasında yapılan aramalarda balya balya paralar görüntülendi
İBB’de terör ve yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntü! Ali Nuhoğlu’nun ofisinde balya balya paralar çıktı
Yeni görüntüler! Ali Nuhoğlu’nun ofisinde balya balya paralar çıktı
Yeni görüntüler! Ali Nuhoğlu'nun ofisinde balya balya paralar çıktı
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