Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e neden mesaj attı?

İBB’ye terör ve yolsuzluk soruşturmasından görüntü (AA)

Siyasi tarihimiz yeni bir kırılmaya sahneye oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıkar amaçlı suç örgütü kurucusu olma ve terör örgütüne yardım suçlamalarıyla gözaltına alınması ya CHP'de temiz eller hareketine vesile olacak ya da proje bir isim üzerinden Ankara'yı dizayn etmeye hevesli kayıt dışı siyasi unsurların planlarını güncellemesine yol açacak!

İmamoğlu'nun, sınırlı bir çevrenin bildiği yerel aktör iken CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na nasıl aday gösterildiği halâ muamma. Bu işe vesile olduğu düşünülen isimler, zamanla Ekrem Bey'le ters düştü veya sırtından hançerlendi!