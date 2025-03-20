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Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e neden mesaj attı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.03.2025 07:58 Güncelleme: 20.03.2025 08:44
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Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e neden mesaj attı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, İBB'ye yapılan terör ve büyük yolsuzluk operasyonunun detaylarına ilişkin çarpıcı bir yazıyı köşesine taşıdı. Müderrisoğlu, 13 Ocak 2025'te Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığını duyan Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ulaşmaya çalıştığını, İddiaya göre, kendisine mesaj da gönderdiğini, dönüş alamadığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu 560 milyar liralık yolsuzluk ve kirli para organizasyonunu deşifre etti. İmamoğlu, rüşvetten, kara para aklamaya ve dolandırıcılığa uzanan suçlamaların baş şüphelisi olarak gözaltına alındı.

CHP'Lİ İBB'YE BÜYÜK YOLSUZLUK OPERASYONU!

Sabah Gazetesi yazarları Okan Müderrisoğlu, İBB'ye yapılan operasyonla ilgili çarpıcı detayları bugün köşelerine taşıdı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk fotoğrafıEkrem İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk fotoğrafı

İMAMOĞLU NEDEN BAŞSAVCIYA MESAJ ATTI?

Müderrisoğlu, 13 Ocak 2025'te Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığını duyan Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ulaşmaya çalıştığını, İddiaya göre, kendisine mesaj da gönderdiğini, dönüş alamadığını söyledi. İşte Müderrisoğlu'nun yazısı:

İBB’ye terör ve yolsuzluk soruşturmasından görüntü (AA)İBB’ye terör ve yolsuzluk soruşturmasından görüntü (AA)

Siyasi tarihimiz yeni bir kırılmaya sahneye oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıkar amaçlı suç örgütü kurucusu olma ve terör örgütüne yardım suçlamalarıyla gözaltına alınması ya CHP'de temiz eller hareketine vesile olacak ya da proje bir isim üzerinden Ankara'yı dizayn etmeye hevesli kayıt dışı siyasi unsurların planlarını güncellemesine yol açacak!

ÜRETİLMEYE ÇALIŞILAN TEHLİKELİ SENARYO

İmamoğlu'nun, sınırlı bir çevrenin bildiği yerel aktör iken CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na nasıl aday gösterildiği halâ muamma. Bu işe vesile olduğu düşünülen isimler, zamanla Ekrem Bey'le ters düştü veya sırtından hançerlendi!

İBB’ye terör ve yolsuzluk soruşturmasından görüntü (AA)İBB’ye terör ve yolsuzluk soruşturmasından görüntü (AA)

İmamoğlu'nun, İstanbul özelinde elde ettiği seçim başarısına gelince... Sonuçta, milletin tercihi idi. Ama sayısal üstünlüğün ortaya çıkmasında organize işler dönüp dönmediği, CHP ile yan yana bile gelmeyen grupların ne pahasına bir araya getirildiği de ortaya çıkarılamadı. 2019 yazında, seçimi kaybeden taraf ilk şoku atlatmaya çalışırken, kazanan taraf da bu durumu hızla fırsata çevirdi. İmamoğlu sözde halk kahramanı olarak pazarlandı, sempatizanlarının çıkardığı kuru gürültü arasında gerçek yüzü, arkasındaki sıkıntılı ajanda görmezden gelindi.

İBB’ye terör ve yolsuzluk soruşturmasından görüntü (AA)İBB’ye terör ve yolsuzluk soruşturmasından görüntü (AA)

Bir kere -haşa- kutsiyet atfedilmişti. Öyle ya AK Parti'yi ve Erdoğan'ı yenmişti! Bu imaj oyunu içinde fahiş hatalarını, zafiyetini kimse umursamadı. İmamoğlu projesini üretenler ise yeri geldiğinde kendilerine rağmen yol yürüyen, "Dış âlemle, sermaye gruplarıyla, tarikat/cemaatlerle, Alevi ve Kürt kanaat önderleriyle oportünist ilişkiler kuran, gözünü karartmış bir siyasi figüre dönüştüğünü" fark ettiklerinde iş işten geçmişti. Mecburen "Ekrem stili" oyunu sürdürmeye razı oldular. Zira İstanbul sadece bir sıçrama tahtası, Ankara ise asıl hedefti. İmamoğlu, ilk günden itibaren İstanbul'u ikinci plana bırakırken Ankara'yı, "ele geçirilmesi gereken iktidar merkezi" olarak konumlandırdı. Bir belediye başkanı ölçeğini fazlasıyla aşan yapay popülaritesini, elindeki yerel olanaklarla birleştirdi. Amacına ulaşmak için medya operasyonlarını mubah kıldı. İlk neticeleri aldığını görünce güç zehirlenmesi yaşadı ve gri alanlarda açıklar vermeye başladı. Foyasının er ya da geç ortaya saçılacağını biliyordu. Bu yüzden önce CHP'yi dizayn etmeye, sonra İmamoğlu ismini cumhurbaşkanı adayı olarak tescil ettirmeye soyundu. Neden? Çünkü acelesi vardı! Hukuki zemindeki handikaplarına karşı bir an önce siyasal zırh kazanması, hatta mağduriyet kisvesine sığınması gerekiyordu! Geniş kitleleri yörüngesinde tutmak için mazeretini de yedeklemişti. İktidarın kendisiyle uğraştığını ileri sürmesi, sorunlu ilişkilerini ve şüpheli akçalı trafiğini kamufle etmeye yetip artıyordu!

İBB’ye terör ve yolsuzluk soruşturmasından görüntü (AA)İBB’ye terör ve yolsuzluk soruşturmasından görüntü (AA)

Gün geldi İmamoğlu, telaşla en büyük korkusunu dışa vurdu. Tarihler, 13 Ocak 2025'i gösteriyordu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığını duyan Ekrem Bey, sabahın erken saatlerinde panikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ulaşmaya çalıştı. İddiaya göre, kendisine mesaj da gönderdi, dönüş alamadı. Başsavcıdan randevu istiyordu!

Belli ki İmamoğlu dosyası bir süre daha gündemdeki yerini koruyacak. Lâkin bugün atıp tutanların ezici çoğunluğu, soruşturma ve gözaltı sürecine esas bilgi, belge ve tanıklıkların bizzat Ekrem Bey ve çalışma arkadaşlarının en yakınındaki kişiler tarafından başsavcılığa iletildiğini öğrendiklerinde sanırım çok şaşıracaklar. Savcının özel ekip kurup aylarca çalışsa ulaşamayacağı delillerin bizzat CHP içi hesaplaşma nedeniyle adalete teslim edildiğini duyduklarında inanamayacaklar.

İBB’ye terör ve yolsuzluk soruşturmasından görüntü (AA)İBB’ye terör ve yolsuzluk soruşturmasından görüntü (AA)

Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı olayları sosyolojisinin türettiği bir siyasi kimlikti. Öyle olduğu içindir ki gözaltı kararı sonrası, o meşum odaklar sokak çağrısına kalkıştılar, kura atak yaparak piyasaları huzursuz ettiler, bunlar da yetmeyince "darbe" söylemine sarıldılar.
Her şeye rağmen son söz...
Siyasete, siyasi aktörlere dönük yargısal işlemler, hukuki amacını ifa edemeden kamuoyunda tepkisel neticelere yol açabiliyor. Aman dikkat!

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