MHP lideri Bahçeli’den İmamoğlu yorumu: Hiç kimse dokunulmaz değildir

MHP lideri Devlet Bahçeli İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını yorumladı (AA)

İşte Bahçeli'nin paylaşımında öne çıkanlar:

"TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR"

Türkiye Cumhuriyeti milli, üniter, demokratik, sosyal nitelikli bir hukuk devletidir. İnsan ve toplum huzuru vazgeçilmez değerdedir. Milli dayanışma ve adalet ölçüleri her muamele ve müdahalenin belirleyici amilidir. Hukuki, insani ve inanç temelinde her insan eşittir.

"HİÇ KİMSE AYRILACAĞI SAHİP DEĞİLDİR"

Görevi, makamı ve mevkii ne olursa olsun normlar kümesinde herkesin eşit hak ve yükümlülükleri vardır. Hiç kimse ayrımcılığa, ayrıştırmaya maruz bırakılamayacağı gibi ideolojik, politik ve ekonomik üstünlüğe ya da imtiyazlı bir ayrıcalığa sahip değildir. Türk yargısı bağımsız, tarafsız ve objektiftir. Kanunen suç kabul edilen, takip ve tecziyesi gereken, bu çerçevede soruşturma ve kovuşturmasının temini lazım gelen eylem ve fiillerin göz ardı edilmesi, sürüncemeye bırakılması, kimi zaman da hasıraltına itilmesi maşeri vicdanı derinden yaralayacak, devlet umurunu ve milletin hukuksal güvenliğini zedeleyecektir.