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MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu yorumu: Hiç kimse dokunulmaz değildir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.03.2025 11:06 Güncelleme: 19.03.2025 11:23
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MHP lideri Bahçeli’den İmamoğlu yorumu: Hiç kimse dokunulmaz değildir

MHP lideri Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli hiç kimsenin dokunulmaz olmadığını belirtirken karara saygıyla yaklaşılması gerektiğinin altını çizdi. Bahçeli Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgularken 'Hukuki tedbiri darbe diyerek karalamak siyasi yozluktur' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını yorumladı (AA)MHP lideri Devlet Bahçeli İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını yorumladı (AA)

İşte Bahçeli'nin paylaşımında öne çıkanlar:

"TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR"

Türkiye Cumhuriyeti milli, üniter, demokratik, sosyal nitelikli bir hukuk devletidir. İnsan ve toplum huzuru vazgeçilmez değerdedir. Milli dayanışma ve adalet ölçüleri her muamele ve müdahalenin belirleyici amilidir. Hukuki, insani ve inanç temelinde her insan eşittir.

"HİÇ KİMSE AYRILACAĞI SAHİP DEĞİLDİR"

Görevi, makamı ve mevkii ne olursa olsun normlar kümesinde herkesin eşit hak ve yükümlülükleri vardır. Hiç kimse ayrımcılığa, ayrıştırmaya maruz bırakılamayacağı gibi ideolojik, politik ve ekonomik üstünlüğe ya da imtiyazlı bir ayrıcalığa sahip değildir. Türk yargısı bağımsız, tarafsız ve objektiftir. Kanunen suç kabul edilen, takip ve tecziyesi gereken, bu çerçevede soruşturma ve kovuşturmasının temini lazım gelen eylem ve fiillerin göz ardı edilmesi, sürüncemeye bırakılması, kimi zaman da hasıraltına itilmesi maşeri vicdanı derinden yaralayacak, devlet umurunu ve milletin hukuksal güvenliğini zedeleyecektir.

İmamoğlu terör ve yolsuzluk kapsamında gözaltında (AA)İmamoğlu terör ve yolsuzluk kapsamında gözaltında (AA)

"İBB BAŞKANI SAYGIYLA KARŞILAMALI"

Adalet ve hukuka karşı çıkılması, değilse bile tartışmaya açılması asayişsizlik ve şiddet ortamına davetiyedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyu ile karşılamak, hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak ortak sorumluluk olmalıdır. Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmak cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur.

"TÜRK YARGISINA GÜVENİN"

Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir. Hukuk ile demokrasiyi, adalet ile sandığı, milli iradeyle mülkün temelini cepheleştirmek, hatta çatıştırmak için beşinci kol faaliyetine tevessül etmek yaygın şiddet olaylarına, yoğun istikrarsızlık tablosuna ve yıkıcı krizlere çağrıdır. Türk yargısına güvenim tamdır.

Bahçeli İmamoğlu'nun kararı saygıyla kabul etmesi gerektiğini vurguladı (AA)Bahçeli İmamoğlu'nun kararı saygıyla kabul etmesi gerektiğini vurguladı (AA)

"İÇ VE DIŞ ODAKLARA DİKKAT ETMELİYİZ"

Mahkeme marifetince suç sabit görülesiye kadar masumiyet esastır. Türkiye'nin şiddetsiz, şikayetsiz, terörsüz, şüphesiz, refah ve huzur dolu bir yüzyıla adım adım ilerlediği şu günlerde içimizi karıştırmaya, düzen ve dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden iç ve dış odaklara azami dikkat göstermemiz, devamlı tetikte beklememiz tarihi önemdedir. Şiddet, insan onurunun hiçe sayılması, insanlık değerlerinin ayaklar altına alınmasıdır. Terör de sistematik bir şiddettir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Terörsüz Türkiye aynı zamanda şiddetsiz bir Türkiye'dir. Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde şiddetin önlenmesi öteden beri hassasiyet gösterdiğimiz, duyarlılık sergilediğimiz sıcak konu başlığıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımıza vermiş olduğum talimat kapsamında nadide bir çalışma çok şükür muhtevalı bir eser mahiyetinde ortaya çıkmıştır. "Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele" çalışmamızın meydana gelmesinde eşsiz katkıları ve emekleri bulunan, zamanlarını ayırarak teşkil edilen komisyonumuza canlılık kazandıran muhterem hocalarımıza, değerli uzmanlarımıza ve fikir insanlarımıza, ayrıca böylesi mühim bir çalışmanın gerçekleşmesini koordine eden Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyor, hepsini birden gönülden kutluyorum.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltındaİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU GÖZALTINDA

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MHP lideri Bahçeli’den İmamoğlu yorumu: Hiç kimse dokunulmaz değildir MHP lideri Bahçeli’den İmamoğlu yorumu: Hiç kimse dokunulmaz değildir MHP lideri Bahçeli’den İmamoğlu yorumu: Hiç kimse dokunulmaz değildir
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