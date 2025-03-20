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İmamoğlu'nun gizli kasasından 5 milyon euroluk rüşvet talebi! Suç şebekesinin korkunç planı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.03.2025 11:36 Güncelleme: 20.03.2025 12:20
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İmamoğlu’nun gizli kasasından 5 milyon euroluk rüşvet talebi! Suç şebekesinin korkunç planı

Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü lideri olmakla gözaltına alındığı soruşturmanın detaylarında, şoke eden rüşvet çarkı gözler önüne serildi. İmamoğlu'nun 'gizli kasası' olarak bilinen Ertan Yıldız, ünlü bir AVM'ye giderek 'Bize 5 milyon Euro ver aksi taktirde depreme dayanıksız kararı çıkarırız' diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında şoke edici bir rüşvet çarkı ortaya çıktı.

5 MİLYON EUROLUK RÜŞVET TALEBİ!

İddiaya göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri olarak bilinen Ertan Yıldız, Capacity AVM sahipleriyle Süleyman Atik aracılığıyla temasa geçti. Görüşmelerin, Zorlu'daki özel bir ofiste gerçekleştiği belirtiliyor. Yetkililer tarafından hazırlanan dosyaya göre, İBB içerisindeki bazı görevliler Capacity AVM'nin başvurularını takip ederek durumu Süleyman Atik'e sızdırdı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında şoke edici bir rüşvet çarkı ortaya çıktı (Sabah)Yolsuzluk soruşturması kapsamında şoke edici bir rüşvet çarkı ortaya çıktı (Sabah)

5 MİLYON EURO VERİN

Atik ise AVM sahiplerini ofisine çağırarak şu teklifi sundu: "15 yıldır burada yeterince kazandınız. Bize 5 milyon euro verin, aksi takdirde AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna dair belediye encümeni kararı aldırırız." Bu tehdide rağmen AVM sahiplerinin rüşvet teklifini reddettiği ve parayı ödemediği öğrenildi.

tehdide rağmen AVM sahiplerinin rüşvet teklifini reddettiği ve parayı ödemediği öğrenildi. (Ajanslar)tehdide rağmen AVM sahiplerinin rüşvet teklifini reddettiği ve parayı ödemediği öğrenildi. (Ajanslar)

RÜŞVETİ KABUL ETMEYİNCE CEZA KESİLDİ

AVM yönetiminin rüşveti ödemeyi kabul etmemesi üzerine İBB yönetimi harekete geçti ve Capacity AVM'ye 197 milyon TL ceza kesti. Cezanın gerekçesi olarak, alışveriş merkezinin "depreme dayanıksız" olduğu ileri sürüldü. Ancak AVM sahipleri, bu karara karşı idari dava açarak bağımsız kurumlardan depreme dayanıklılık raporu aldı. Mahkemeye sunulan teknik raporda, AVM binasının depreme dayanıklı olduğu bilimsel verilerle kanıtlandı.

TELEFONUNU EŞİNİN ÇANTASINA BIRAKTI

Sabah'ın haberine göre; Öte yandan, rüşvet çarkının kilit isimlerinden biri olan Ertan Yıldız'ın, emniyet takibinden kurtulmak için telefonunu eşinin çantasına bırakarak izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Yıldız'ın bu hamlesinin, kendisine yönelik teknik ve fiziki takipleri yanıltmaya yönelik olduğu belirtiliyor.

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