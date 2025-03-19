İBB’ye terör ve yolsuzluk soruşturması! Soruşturmaya dair çarpıcı yorumlar A Haber’de: İmamoğlu serbest bırakılamaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve ekibinden birçok isim gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 106 ismi kapsayan soruşturmada 87 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

"İMAMOĞLU SERBEST BIRAKILAMAZ"

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında soruşturmayla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, İmamoğlu'nun ve ekibinin ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bir büyükşehrin, Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanı bu şekilde gözaltına alınıyorsa, bu denli ciddi suçlamalar var ise sürecin sonunu söyleyebiliriz: Ekrem İmamoğlu serbest bırakılamaz."

Pazarcı, dosyada yer alan suçlamaların ciddiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İddialar arasında insanlık suçu olarak değerlendirilen teröre destek ve işbirliği, organize suç örgütü gibi davranıp belediye binasını mafya merkezi haline getirmek, ihaleye fesat karıştırmak ve kişisel verilerle ilgili suçlar bulunuyor. Türkiye'de savcılar, ellerinde ciddi belge ve delil olmadan böyle bir işe kalkışmaz. Bu sürecin sonunda, her ne kadar gürültü çıkarılsa da tutuklama gerçekleştirileceği kanaatindeyim."

(ahaber.com.tr)

"TÜRKİYE'DE ADETA BİR 'TEMİZ ELLER' OPERASYONU YAPILIYOR"

Pazarcı, Türkiye'de yürütülen bu soruşturmanın İtalya'daki 'Temiz Eller' operasyonuna benzediğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Geçmişte İtalya'da yapılan 'Temiz Eller' operasyonu büyük yankı uyandırmıştı. Türkiye'de de benzer bir süreç işliyor ancak bazı çevreler bunu kirletmeye çalışıyor. Ekrem İmamoğlu'nun el yazısıyla yazdığı iddia edilen metnin sahte olduğu görüşündeyim. Çünkü gözaltında olan biri böyle bir metin yazamaz. Bu, gerçekleri gizleme çabasıdır."

Pazarcı, soruşturmanın ciddi bilgi ve belgeler içerdiğini belirterek şu iddiada bulundu:

"Esenyurt Belediye Başkanı tutuklandığında da benzer şeyler söylenmişti. Ama ortaya çıkan belgeler her şeyi netleştirdi. Aynı durum burada da yaşanıyor. Savcılık böyle bir operasyonu rastgele yapmaz. Uzun süren takipler sonucu suçların delillendirildiği açıkça görülüyor."

Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve Hukukçu Avukat Tuba Arslan (A Haber ekran görüntüsü)

Pazarcı ayrıca, İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımına da dikkat çekerek şunları ekledi:

"İmamoğlu'nun paylaşımı, 16 milyon İstanbulluya değil, 86 milyon vatandaşa kendini emanet ettiğini söylüyor. Ancak burada asıl dikkat çeken nokta, dünyaya çağrı yaparak Türkiye Cumhuriyeti'ne dış baskı yapılmasını istemesi. 'Direnin' çağrısı ise açık bir sokak hareketi çağrısıdır ve suç teşkil edebilir."

Hukukçu Avukat Tuba Arslan (A Haber ekran görüntüsü)

"MİLYONLARCA LİRALIK SERVETTEN BAHSEDİYORUZ"

Aynı yayında konuşan Hukukçu Avukat Tuba Arslan, soruşturmanın içeriğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Arslan, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ciddi mali suçlarla ilişkilendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Milyonlarca liralık bir servetten, terör örgütüne yardım ve yataklıktan, hatta bazı iş adamlarının paralarına örgüt şeklinde el koymaktan bahsediyoruz. Bunlar hafife alınacak suçlamalar değil."

Arslan, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasında hukuki bir hata olmadığını vurguladı:

"Burada bir terör soruşturması söz konusu. Belediye başkanının bu şekilde evinden alınmasında hukuka aykırı bir durum yok. Eğer kuvvetli deliller varsa, bu katalog suçlardan olduğu için kaçma şüphesi dahi değerlendirilmeden tutuklama kararı çıkabilir."

Son olarak Arslan, delillerin çok daha ileri seviyede olduğunu düşündüğünü belirterek şunları ekledi:

"Çok ciddi bilgi ve belgeler ortaya çıkabilir. Savcılık, altı ay ila bir yıl süren takiplerle bu operasyonu gerçekleştirdi. Soruşturma süreci tamamlandığında, yargının nasıl bir karar vereceğini göreceğiz."