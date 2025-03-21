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İBB soruşturmasında gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı! Terör örgütüyle bağlantı nasıl kuruldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.03.2025 14:13 Güncelleme: 21.03.2025 14:23
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İBB soruşturmasında gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı! Terör örgütüyle bağlantı nasıl kuruldu?

İBB'ye yönelik başaltılan operasyonun ardından şok detaylar ortaya çıkarken, İBB çalışanı bir kişinin soruşturmanın terör ayağında gizli tanık olduğu öğrenildi. Örgüt ile CHP'li isimler arasında bağlantının nasıl sağlandığını anlatan gizli tanık, para trafiğini ise Murat Ongun'un yönettiğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye başlatılan soruşturmalar kapsamında dosyaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi birçok isim gözaltına alınmıştı.

İBB'nin Saraçhane'deki binası (İHA)İBB'nin Saraçhane'deki binası (İHA)

İBB ÇALIŞANI GİZLİ TANIK OLDU
Milliyet'in haberine göre soruşturmanın "Kent Uzlaşısı" ayağında İBB'de çalışan bir kişinin gizli tanık olduğu ortaya çıktı. Gizli tanığın verdiği ifadede 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'nin CHP'yi desteklemesi için iki parti arasında bağlantı kurulduğu belirtildi. İki parti arasındaki bağlantının İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Başkanı tarafından kurulan Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın sağladığı belirlendi. Gizli tanık, kurulan bağlantıların ardından para trafiğini ise Murat Ongun'un yönettiğini söyledi.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Ortadakiler) (AA)Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Ortadakiler) (AA)

BELEDİYE KAYNAKLARINDAN ÖRGÜTE FİNANSMAN
Soruşturma kapsamında bir terör örgütü üyesinin de ifadesinin alındığı ortaya çıktı. Örgüt mensubu tarafından verilen ifadede büyükşehirlerde belediyeler aracılığı ile örgüte finans sağlanması, örgüt mensupları ve ailelerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı güdüldüğü belirtildi.

Ekrem İmamoğlu lehine algı çalışması yürüttüğü tespit edilen terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Azad Barış (A Haber arşiv)Ekrem İmamoğlu lehine algı çalışması yürüttüğü tespit edilen terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Azad Barış (A Haber arşiv)

İMAMOĞLU LEHİNE ALGI ÇALIŞMASI
Gizli tanık ifadelerinin dışında savcılık Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Ali Çalışkan'ın terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Azad Barış ile birçok kez irtibatını tespit etti. Azad Barış'ın danışmanlık ve anket şirketi üzerinden Ekrem İmamoğlu lehine kamuoyu ve medyayı da yönlendirdiği iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin CHP'nin desteklenmesi karşılığında terör örgütünün metropollerde etkinliğini arttırılması amacını taşıyan kent uzlaşısına bilerek yardım ettikleri iddia edildi.

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