İBB soruşturmasında gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı! Terör örgütüyle bağlantı nasıl kuruldu?

Ekrem İmamoğlu lehine algı çalışması yürüttüğü tespit edilen terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Azad Barış (A Haber arşiv)

İMAMOĞLU LEHİNE ALGI ÇALIŞMASI

Gizli tanık ifadelerinin dışında savcılık Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Ali Çalışkan'ın terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Azad Barış ile birçok kez irtibatını tespit etti. Azad Barış'ın danışmanlık ve anket şirketi üzerinden Ekrem İmamoğlu lehine kamuoyu ve medyayı da yönlendirdiği iddia edildi.



Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin CHP'nin desteklenmesi karşılığında terör örgütünün metropollerde etkinliğini arttırılması amacını taşıyan kent uzlaşısına bilerek yardım ettikleri iddia edildi.