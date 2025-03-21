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CHP olağanüstü kurultay kararı aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.03.2025 16:47 Güncelleme: 21.03.2025 16:52
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CHP olağanüstü kurultay kararı aldı

CHP lideri Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.

CHP lideri Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, '6 Nisan'da CHP delegelerini sandık başına bekliyoruz.' dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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CHP olağanüstü kurultay kararı aldı CHP olağanüstü kurultay kararı aldı CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
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