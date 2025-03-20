Murat Ongun’un evinden çıkan yüklü miktarda paralar A Haber’de! Böyle gözaltına alındı

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Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 şüphelinin emniyetteki işlemleri de devam ediyor.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, MASAK raporları uyarınca, İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği'nce el konuldu.

BÖYLE GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Murat Ongun'un gözaltına alındığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Gözaltı görüntülerinde Ongun'un rahat tavırları dikkat çekti

MURAT ONGUN'UN EVİNDEN ÇIKAN YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT PARA A HABER'DE!

Ongun'un İstanbul Beykoz'da bulunan lüks konutunda yapılan aramada yüklü miktarda nakit para, kurşun ve av tüfekleri ele geçirildi. O anlara ait görüntüler A Haber ekranlarında yayınlandı.