Murat Ongun’un evinden çıkan yüklü miktarda paralar A Haber’de! Böyle gözaltına alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği'nce el konuldu. Gözaltı görüntüleri de çıkarken Ongun’un İstanbul Beykoz'da bulunan lüks konutunda yapılan aramada yüklü miktarda nakit para, kurşun ve av tüfekleri ele geçirildi. O anlara ait görüntüler A Haber ekranlarında yayınlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 şüphelinin emniyetteki işlemleri de devam ediyor.
MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında, MASAK raporları uyarınca, İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği'nce el konuldu.
BÖYLE GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Murat Ongun'un gözaltına alındığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Gözaltı görüntülerinde Ongun'un rahat tavırları dikkat çekti
MURAT ONGUN'UN EVİNDEN ÇIKAN YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT PARA A HABER'DE!
Ongun'un İstanbul Beykoz'da bulunan lüks konutunda yapılan aramada yüklü miktarda nakit para, kurşun ve av tüfekleri ele geçirildi. O anlara ait görüntüler A Haber ekranlarında yayınlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 21 Mart Cuma hutbesi konusu | İnfak ve Kur’an Ayı Ramazan
- Nevruz Bayramı 2025: Baharın coşkusunu yansıtan en güzel ve anlamlı Nevruz Bayramı kutlama mesajları
- Vadeli Döviş Satışı ne demek, nasıl yapılır? TCMB döviz satım işlemi nedir?
- Kilo vermek için en iyi 7 günlük yürüyüş planı
- Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 Kaymakamlık sınav sonuç ekranı
- Sınav yok KPSS şartı yok! Hastanelere temizlik, hasta kabul-kayıt ve güvenlik görevlisi alınıyor
- Renkler ruh halinizi etkiliyor! Hangi renk hangi duyguyu tetikliyor?
- 2025 TUS VE STS ne zaman, hangi tarihte? TUS sınav giriş belgesi nereden alınır?
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı! e-Devlet üzerinden başvurabilecek: İşte kadrolar...
- Erken kalp krizi belirtileri! Bunlar varsa hemen doktora gidin
- Türkiye-Macaristan bugün saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi play-off Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- İBB'ye kayyum atanır mı? Hangi durumlarda belediyelere kayyum atanır?