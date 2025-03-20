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Murat Ongun’un evinden çıkan yüklü miktarda paralar A Haber’de! Böyle gözaltına alındı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 20.03.2025 19:10 Güncelleme: 20.03.2025 19:38
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Murat Ongun’un evinden çıkan yüklü miktarda paralar A Haber’de! Böyle gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği'nce el konuldu. Gözaltı görüntüleri de çıkarken Ongun’un İstanbul Beykoz'da bulunan lüks konutunda yapılan aramada yüklü miktarda nakit para, kurşun ve av tüfekleri ele geçirildi. O anlara ait görüntüler A Haber ekranlarında yayınlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 şüphelinin emniyetteki işlemleri de devam ediyor.

MURAT ONGUN'UN MAL VARLIĞINA EL KONULDU!

MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında, MASAK raporları uyarınca, İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği'nce el konuldu.

MURAT ONGUN BÖYLE GÖZALTINA ALINDI!

BÖYLE GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Murat Ongun'un gözaltına alındığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Gözaltı görüntülerinde Ongun'un rahat tavırları dikkat çekti

ONGUN'UN EVİNDEN ÇIKAN YÜKLÜ MİKTARDA PARA A HABER'DE!

MURAT ONGUN'UN EVİNDEN ÇIKAN YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT PARA A HABER'DE!
Ongun'un İstanbul Beykoz'da bulunan lüks konutunda yapılan aramada yüklü miktarda nakit para, kurşun ve av tüfekleri ele geçirildi. O anlara ait görüntüler A Haber ekranlarında yayınlandı.

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Murat Ongun’un evinden çıkan yüklü miktarda paralar A Haber’de! Böyle gözaltına alındı Murat Ongun’un evinden çıkan yüklü miktarda paralar A Haber’de! Böyle gözaltına alındı Murat Ongun’un evinden çıkan yüklü miktarda paralar A Haber’de! Böyle gözaltına alındı

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