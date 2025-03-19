Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu

SİYASETE YANSIMASI NASIL OLACAK?

Gazeteci Kurtuluş Tayiz: Biz CHP'nin genel tavrında biliyoruz. Bir yaygara yapmaya çalışacaklar. Siyasi olarak, 'Yargıya talimat verildi ve bu işler yapılıyor' diyecekler. Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmış olduğu soruşturmanın bütün detaylarını tek tek veriyor. Burada altı dolu bir soruşturma var. CHP bu durumu siyasidir diye yaygara yapmayı bırakıp ilk kez yöntemlerini değiştirsinler.

İŞTİRAKLER VE YOLSUZLUK

Medya herkesin kulağına gelen zaman zaman haberleri çıkan yolsuzluk çarkı ile ilgili izahatta bulunsunlar. İstanbul'un yağmalanması normal mi? Yolsuzluk çarklarının kurulması normal mi? Kültür A.Ş. üzerinden ciddi bir soygun yapıldığını biliyorduk. Biz sadece bunu bilip konuşuyorduk. Ancak MEDYA A.Ş., İSFALT ve bir sürü İBB iştariki eklenmiş durumda. Doğrudan alım yöntemi ile paralar aklanmış. Bu paraları alan adamlar gidip Ekrem İmamoğlu'nun şirketlerine aktartıyorlar. CHP önce bunları açıklasın.

CHP'DE BÖLÜNME



Burada altı dolu yürütülen bir soruşturma var. CHP yaygara koparmadan önce bu sorulara cevaplarını hazırlasınlar. CHP'nin içerisinde bir bölünmenin de başladığını da söylemek gerekir. CHP'de delegelerin para ile satın alması da var. Bunlar bir işi usulüne uygun yapmamışlar.