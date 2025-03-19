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Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İBB'ye yolsuzluk ve terör operasyonu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İmamoğlu neden gözaltına alındı? Siyasete yansıması ne olacak? Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, Avukat Zafer İşeri, Gazeteci Kurtuluş Tayiz ve Gazeteci Merve Şebnem Oruç A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 19.03.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:45
Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

İMAMOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu

"SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI"

Soruşturmada, İmamoğlu'nun suç örgütü elebaşı olduğu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesinin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği kaydedilen açıklamada, suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturan şüphelilerin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu

Açıklamada, "Örgüt üyelerinin hem kendi üzerlerine hem de SGK'li çalışanlarının üzerlerine kurdukları şirketlerle Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Medya AŞ, Kültür AŞ'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları, aldıkları işlerin bir çoğunun tamamlanmadıkları, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları paraları kişisel zenginleşmelerinin yanı sıra suç örgütünün faaliyetleri doğrultusunca kullandıkları anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu

Açıklamada, şüphelilerin İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde elde ederek örgütün devamlılığı için kullandıkları, Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ, İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleriyle ya İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktardıkları ya da şirketlerine mal devri yaptıklarının anlaşıldığı kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu

Büyükşehir Belediyesinden açık ihaleler neticesinde iş alan iş adamlarının ödemelerinin yapılmadığının belirlendiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Tehdit yoluyla elden temin edilen paralar sonrasında ödemelerin yapıldığı, halihazırda aktif olan birçok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında belediye encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Şüphelilerin, 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarıyla elde ettikleri gayrimenkulleri örgüt kasası olarak kullanılan iş adamlarının üzerine alındığı MASAK raporları, vergi uzman incelemeleri, tanık beyanları ve diğer delillerle tespit edilmiştir.

Bu kapsamda suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Ertan ve bu şüphelilerle bağlantılı 95 şüpheli olmak üzere toplamda 100 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek', 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu

UZMANLAR A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

İmamoğlu neden gözaltına alındı? Siyasete yansıması ne olacak? Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, Avukat Zafer İşeri, Gazeteci Kurtuluş Tayiz ve Gazeteci Merve Şebnem Oruç A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu

Bugüne kadar Ekrem İmamoğlu ile ilgili Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat soruşturması olmak üzere Medya AŞ bünyesinde ve diğer iştirakler bünyesinde yapılan ihalelere fesat karıştırılmasına yönelik soruşturmalar olduğunu biliyoruz. Murat Ongun özelinde ciddi anlamda bazı hesaplarda yüklü miktarlarda meblağlar olduğu bunların kaynağının belirlenmediği nereden geldiği de bilinmediği, ihalelerde elde edilen yolsuzluk sonucunda yapılan ihaleler belli olmayan paraların girişlerin para hareketlerinin bütün bunların artık dosyada çok farklı bir boyuta geldiğini görüyoruz.

Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu

"SİYASİ BİR OPERASYON OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ"

Hiçbir şey yokken bunlar yapılmıyor. Bütün bunlar savcılığın elinde dosyasında kağıda evraka bürünmüş şekilde. 105 kişi hakkına gözaltı kararı verilebilmesi için sadece basit bir şüphe yeterli değildir. Evlerde aramaya neden olacak bir işlemde çok daha savcılığın elinde toplumun anlayabileceği şekilde deliller kuvvetli şüphe göreceğiz. Bir hukukçu olarak söylüyorum bunu siyasi bir operasyon olarak nitelendirmenin mümkün olmayacağı şekilde noktalar göreceksiniz. Bu konu o kadar basit bir konu değil.

Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu

SİYASETE YANSIMASI NASIL OLACAK?

Gazeteci Kurtuluş Tayiz: Biz CHP'nin genel tavrında biliyoruz. Bir yaygara yapmaya çalışacaklar. Siyasi olarak, 'Yargıya talimat verildi ve bu işler yapılıyor' diyecekler. Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmış olduğu soruşturmanın bütün detaylarını tek tek veriyor. Burada altı dolu bir soruşturma var. CHP bu durumu siyasidir diye yaygara yapmayı bırakıp ilk kez yöntemlerini değiştirsinler.

İŞTİRAKLER VE YOLSUZLUK

Medya herkesin kulağına gelen zaman zaman haberleri çıkan yolsuzluk çarkı ile ilgili izahatta bulunsunlar. İstanbul'un yağmalanması normal mi? Yolsuzluk çarklarının kurulması normal mi? Kültür A.Ş. üzerinden ciddi bir soygun yapıldığını biliyorduk. Biz sadece bunu bilip konuşuyorduk. Ancak MEDYA A.Ş., İSFALT ve bir sürü İBB iştariki eklenmiş durumda. Doğrudan alım yöntemi ile paralar aklanmış. Bu paraları alan adamlar gidip Ekrem İmamoğlu'nun şirketlerine aktartıyorlar. CHP önce bunları açıklasın.

CHP'DE BÖLÜNME

Burada altı dolu yürütülen bir soruşturma var. CHP yaygara koparmadan önce bu sorulara cevaplarını hazırlasınlar. CHP'nin içerisinde bir bölünmenin de başladığını da söylemek gerekir. CHP'de delegelerin para ile satın alması da var. Bunlar bir işi usulüne uygun yapmamışlar.

Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu

"100 YILI AŞKIN BİR HAPİS CEZASI İSTEMİ"

Avukat Zafer İşeri: Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere pek çok kişinin evinde aramalar yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sürecinde böyle bir karar verme yetkisine sahip. Zira suçun mahiyeti hafif olduğu pozisyonlarda kişinin kamu görevi ve sosyal durumu göz önüne alınarak ifade vermeye davet edilebilir.

Ancak buradaki hadise delillerin karartılmasının önüne geçilmesi, toplumda yaratılacak infial sebebiyle ifadesine başvurulamaması sebebiyle doğrudan gözaltı muamelesi yapıldı. Yani deliller karartılabilir ya da infial oluşturabilir. Bu nedenle gözaltı kararı verildi.

Burada yöneltilen 7 suçlama var. Örgütü yönetmekten hem de ayrı bu fiillerden suçlanacak. Bu suçların her birinin alt ve üst sınırına baktığımız zaman 100 yılı aşkın bir hapis cezası istemiyle kamu davası açılması muhtemeldir.

Dolayısıyla başsavcılığın örgütlü bir biçimde suçların işlendiği noktasında öngörüsü sebebiyle Belediye Başkanı İmamoğlu ve diğer isimlerin erken saatlerde gözaltına alınması ve hemen akabinde de konutlarında aramaların gerçekleştirmesi esasında soruşturma açısından rutin bir durumdur. Birden fazla suçu birden fazla defa işlemek maksadıyla yapıyı örgüt olarak nitelendiriyoruz. Burada bu tablonun en başında Ekrem İmamoğlu yer alıyor.

Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu

Gazeteci Merve Şebnem Oruç: Burada öncelikli olarak söylenmesi gereken önümüzde bir seçim yok. Yani bir erken seçim iddiasıyla kendisi ortaya çıktı. Özgür Özel'in bu konuda çok istekli olmadığını gayet iyi biliyoruz. Erken seçim gibi bir düşünceleri olmadığını da söylemişti.

Muhtemelen kendisinin üzerinde ciddi bir vesayet olan Ekrem İmamoğlu'ndan bir azar işitti ki zaman içerisinde bu erken seçim söylemini kabul etti. Ekrem İmamoğlu'nun kendisi ile ilgili iddialar yükseldikçe cumhurbaşkanlığı yarışında vites artırdığını görüyoruz. Yani olayı çarpıtarak siyasi bir davranış olduğu yönünde söylemler üretti. Çektiği videoda bunu görebiliyoruz.

Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu

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