İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu | İmamoğlu gözaltında! MASAK raporunda neler var?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. 106 kişiyle ilgili yürütülen operasyonun Medya A.Ş., ihaleler, kent uzlaşısı ve terör soruşturmasıyla ilgili olduğu belirtildi. Açıklamalar, İmamoğlu ve şüpheliler hakkında iki ayrı soruşturmanın başlatıldığını gösteriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 84 kişinin gözaltına alındığını, 22 şüpheli için ise işlemlerin sürdüğünü bildirdi. MASAK raporunda bütün para hareketleri var. Bunlar kamudaki kişiden kişiye, şirketten kişiye, şirketten kamudaki kişiye. Yani ağın içindeki üyelerin para hareketleri yer alıyor. Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e konuk olan gazeteci Melik Yiğitel değerlendirdi.