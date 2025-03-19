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İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu | İmamoğlu gözaltında! MASAK raporunda neler var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.03.2025 12:20 Güncelleme: 19.03.2025 12:31
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İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu | İmamoğlu gözaltında! MASAK raporunda neler var?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında, PKK ile bağlantı ve yolsuzluk iddiaları kapsamında gözaltı kararı verildi. İki ayrı soruşturma kapsamında savcılık, 'örgütle ortak hareket' ve 'rüşvet' suçlamalarını araştırıyor. MASAK raporunda ise çok ciddi para hareketleri olduğu belirtildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Melik Yiğitel değerlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. 106 kişiyle ilgili yürütülen operasyonun Medya A.Ş., ihaleler, kent uzlaşısı ve terör soruşturmasıyla ilgili olduğu belirtildi. Açıklamalar, İmamoğlu ve şüpheliler hakkında iki ayrı soruşturmanın başlatıldığını gösteriyor.

İMAMOĞLU'NA GÖZALTI! MASAK RAPORUNDA NELER VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 84 kişinin gözaltına alındığını, 22 şüpheli için ise işlemlerin sürdüğünü bildirdi. MASAK raporunda bütün para hareketleri var. Bunlar kamudaki kişiden kişiye, şirketten kişiye, şirketten kamudaki kişiye. Yani ağın içindeki üyelerin para hareketleri yer alıyor. Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e konuk olan gazeteci Melik Yiğitel değerlendirdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

CHP YENİ YÖRÜNGE ÇİZECEK

Gazeteci Melik Yiğitel: Sabah başlayan operasyon ile birlikte CHP içinde işin hukuksal boyutunun dışında bir takım siyasi sonuçlar da olacak. Partiyi kime emanet ettiklerini sorgulayıp kendilerine yeni bir yol ve yörünge çizeceklerdir. Durumu temkinli karşılayıp ne olacağını bekleyenler var.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ÇETE LİDERİ EKREM İMAMOĞLU

Operasyonun temelini MASAK raporu oluşturuyor. Bir takım para hareketlerinin olduğu ve buna dair tespitlerin yapıldığı ve sonrasında savcının harekete geçtiğini görüyoruz. Burada 106 kişi hakkında gözaltı kararı var ve bir çete olduğu net şekilde ifade ediliyor. Burada oluşan çete yapısının lideri de Ekrem İmamoğlu'dur. Ortada çıkar amaçlı suç örgütü var buna bağlı olan 106 kişi var bunun en başında da Ekrem İmamoğlu yer alıyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ÇOK CİDDİ SUÇLAMALAR VAR

MASAK, 106 kişi arasındaki ağı ve bağlantıyı tepesindeki Ekrem İmamoğlu'nu tespit etmiş durumda. Bu suç örgütü bu ilişki ağında çıkar sağlamak için rüşvet alıp verdi. Bu kişiler içinde ihalelere giren şirketlerin yöneticileri de var. MASAK raporunda nitelikli dolandırıcılık yaptığı da ifade ediliyor. Bu muhtemel olarak ihale yöntemiyle ilgili bir durum.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

Burada irtikap yani kamu gücünü kötüye kullanma ve suç ağı içerisine alma durumu da var. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak elde etmek yani suça katmak istedikleri kişilerin açığına ulaşma yöntemi. İhaleye fesat karıştırmak gibi bir durumda da var. Yapılan ihalelerin usullerinde ayrı ayrı problemler var. Yani ortada işlenmiş 4-5 tane çok ciddi suç var.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

MASAK RAPORUNDA YER ALANLAR

MASAK raporunun çok kapsamlı bir rapor olduğu ifade ediliyor. O MASAK raporunda bütün para hareketleri var. Bunlar kamudaki kişiden kişiye, şirketten kişiye, şirketten kamudaki kişiye. Yani ağın içindeki üyelerin para hareketleri yer alıyor. Gelirin belli olan ancak bir anda fazla zenginleşen isimler. Yani kendi geliri ile ulaşamayacağı mal ve hizmetlere ulaşması durumu. İşte MASAK bunu da işaretlemiş durumda.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

Yani burada kast edilen IBAN ile para alışverişi değil kurye ile para taşınması durumu da söz konusu. Kurye üzerinden yapılan işler var. Yani X bir firmaya iş verilmiş bu X şirketinden para alınmış ancak bu kurye üzerinden yapılmış. Buna dair görüntüler olması çok kuvvetli çünkü MASAK raporunda bu durum ele alındı. Şirketler üzerinden çok yoğun bir para alışverişi olduğunu net şekilde görüyoruz.

İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu | İmamoğlu gözaltında! MASAK raporunda neler var?
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İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu | İmamoğlu gözaltında! MASAK raporunda neler var? İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu | İmamoğlu gözaltında! MASAK raporunda neler var? İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu | İmamoğlu gözaltında! MASAK raporunda neler var?

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