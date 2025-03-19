Ekrem İmamoğlu üzerinden üretilmeye çalışılan tehlikeli senaryo! A Haber’de anlattı: Sosyal medya üzerinden iki büyük operasyon!

"SİYASİ KAMUFLAJ FAALİYETİ"

Bir belediye başkanının belediye ile ilişkisinin ne olduğu ve o kente hizmetinin ne olduğu değil de Türkiye'yi yönetmeye dönük iddiasının ne olduğunun konuşulması ise aslında tamamıyla bir siyasi kamuflaj faaliyetiydi. Ekrem İmamoğlu bagajının ne kadar büyük olduğunu sırtındaki kamburun ne kadar büyük olduğunu ve artık mızrağın çuvala sığmadığını gören ve bilen bir aktördü. Bu nedenle 3 yıl öncesinden kendisini cumhurbaşkanı adayı haline getirmeye dönük aceleciliği, emanetçi genel başkan diye tanımladığım Sayın Özgür Özel üzerinde oluşturduğu otorite, parti meclisine ve MYK'ya isimlerini sokarak partinin iç müzakerelerinde kim ne diyor diyerek hakim olduğu konular ve buradan neyi hedeflediği, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatını kazanarak haftanın belli günleri Ankara'ya gelerek kimlerle ne kulis yürüttüğü, Ankara'da özel bir medya ekibini neden ve nasıl oluşturup bu arkadaşları hangi görev ve pozisyonda istihdam edildikleri ve bunun ekonomik karşılığının nasıl üretildiği, bütün bunlar aslında geliyor gelmekte olanı çağrıştırıyordu.

Sayın İmamoğlu'nun bugün Devlet Bey'in de ifade ettiği gibi suçluluğu ispat edilinceye kadar masumiyetini esas almak, Türk yargısına güvenmek, süreci soğukkanlılıkla ve sabırla izleyip beklemesi gerektiğine ilişkin çağrısına katılıyorum.