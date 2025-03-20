İmamoğlu döneminde milyonluk vurgun: Hayali ihale belgelerle ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sabah saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında 106 kişinin bulunduğu yolsuzluk ve kent uzlaşısı ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. İmamoğlu hakkında'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlar hakkında gözaltına alındı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde söyleşi programı adı altında 1 milyon TL'lik vurgun yapıldığı, İBB Başkanı olduğu dönemde ise belirtilen konser ihalesinde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, A Haber ekranlarında Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programında iki farklı ihalede yapılan vurgunu belgelerle ele aldı.
Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi Başkanı olduğu dönemde ilçede 17 gün sürmesi planlanan söyleşi programı adı altında 1 milyon TL değerinde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, söyleşide her gün 17 önemli ismin programa katılarak konuşma yapacağını belirten programın belediye tarafından ihaleye çıkarıldığını ve sözde söyleşinin gerçekleşmediğini ifade eden belgeleri ortaya koydu.
2016 yılında yer alan ihale sözleşmesinde; söyleşide 17 konuğun her gün 1 kişi olacak şekilde söyleşi programı yapacağını ve konuşmacıların her birinin etkinlik kapsamında yüklenici tarafından kitap imza standı oluşturularak 150 adet imzalı kitabın ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılacağını belirten ihalenin gerçekleşmediğini belirtti.
HAYALİ SÖYLEŞİDE 1 MİLYON TL'LİK VURGUN
Hayali söyleşide yer alan yazar ve gazetecileri telefonla aradıklarını ifade eden Kıran, listedeki isimlerin söyleşiden haberlerinin olmadığını ve "Ne katıldım ne de davet edildim. Bana bir ödeme yapılmadı" şeklinde konuştuklarını belirtti.
Yer alan yazar listesinde Gülten Dayıoğlu, Elif Şafak, Ayşe Kulin, Gülse Birsel, Murathan Mungan, Ertuğrul Özkök, Ayşe Arman, Mustafa Orakçı, Zülfü Livaneli, Hikmet Anıl Öztekin, Deniz Erten, Sevim Ak, Barış Bıçakçı, İhsan Oktay Anar, Hasan Ali Toptaş, Perihan Mağden, Buket Uzuner, Emrah Serbes, İsmet Berkan, Abdulkadir Selvi, Balçiçek İlter, Murat Bardakçı, Umut Talu isimleri yer alıyor.
HAYALİ KONSER VURGUNU
Kenan Kıran, yer alan belgelerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek muhtelif yerlerdeki 65 konserin ihale edildiğini ve 59 konserin gerçekleştiğini ifade ederek "6 konserin gerçekleşmemesine rağmen 65 konser için 4 milyon 451 TL'lik fatura düzenlendi. 59 konser için sanatçılara 3 milyon 139 milyon TL, yapılmayan 6 konser için ise belediye kasasından 1 milyon 315 bin TL para çıkmış."
İBB İŞTİRAKLERİNDE RÜŞVET SKANDALI
Kenan Kıran; İstanbul'da Ertan Yıldız ve Süleyman Atik'in tanınmış bir alışveriş merkezinin sahibine 5 milyon euro değerinde rüşvet talep edildiğini ve AVM sahibinin rüşveti talep etmeyerek İBB tarafından para cezası kesildiğini ifade etti. Kıran; "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi bu alışveriş merkezine 197 milyon TL para cezası kesti." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2024-TUS 2. dönem tercih süreci başladı! Tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- Zeka testi: Kuşların arasında saklanan bukalemun nerede? 858 kişi denedi 34'ü başarılı oldu
- Emrah Bağdatlı kimdir? Emrah Bağdatlı ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?
- İrtikap suçu nedir, ne anlama geliyor? Rüşvet ve İrtikap arasındaki fark nedir?
- Fatih Keleş kimdir, kaç yaşında? Fatih Keleş nereli, ne iş yapıyor?
- Naciye Aylin Ataay kimdir, ne iş yapıyor?
- Murat İlbak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İlbak Holding ve CNBC-e'nin sahibi Murat İlbak'ın hayatı...
- Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Can Akın Çağlar kimdir, mesleği nedir? Can Akın Çağlar kaç yaşında, nereli?
- Buğra Gökçe kimdir, ne iş yapıyor? İPA Başkanı Buğra Gökçe kaç yaşında, aslen nereli?
- Anlık altın fiyatları: 19 Mart gram, yarım, tam, çeyrek 14-18-22 ayar altın fiyatları bugün kaç TL?
- Altın, Dolar, Euro CANLI | Rekor yükseliş! 19 Mart Altın ve Döviz kuru alış satış fiyatı ne kadar?