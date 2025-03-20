İmamoğlu döneminde milyonluk vurgun: Hayali ihale belgelerle ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi Başkanı olduğu dönemde ilçede 17 gün sürmesi planlanan söyleşi programı adı altında 1 milyon TL değerinde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, söyleşide her gün 17 önemli ismin programa katılarak konuşma yapacağını belirten programın belediye tarafından ihaleye çıkarıldığını ve sözde söyleşinin gerçekleşmediğini ifade eden belgeleri ortaya koydu.

2016 yılında yer alan ihale sözleşmesinde; söyleşide 17 konuğun her gün 1 kişi olacak şekilde söyleşi programı yapacağını ve konuşmacıların her birinin etkinlik kapsamında yüklenici tarafından kitap imza standı oluşturularak 150 adet imzalı kitabın ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılacağını belirten ihalenin gerçekleşmediğini belirtti.

HAYALİ SÖYLEŞİDE 1 MİLYON TL'LİK VURGUN

Hayali söyleşide yer alan yazar ve gazetecileri telefonla aradıklarını ifade eden Kıran, listedeki isimlerin söyleşiden haberlerinin olmadığını ve "Ne katıldım ne de davet edildim. Bana bir ödeme yapılmadı" şeklinde konuştuklarını belirtti.

Yer alan yazar listesinde Gülten Dayıoğlu, Elif Şafak, Ayşe Kulin, Gülse Birsel, Murathan Mungan, Ertuğrul Özkök, Ayşe Arman, Mustafa Orakçı, Zülfü Livaneli, Hikmet Anıl Öztekin, Deniz Erten, Sevim Ak, Barış Bıçakçı, İhsan Oktay Anar, Hasan Ali Toptaş, Perihan Mağden, Buket Uzuner, Emrah Serbes, İsmet Berkan, Abdulkadir Selvi, Balçiçek İlter, Murat Bardakçı, Umut Talu isimleri yer alıyor.