İBB'ye soruşturma nasıl başladı? Örgüt yapısı, para trafiği, medya ayağı... Ahaber.com.tr tek tek deşifre etti
İBB'ye yönelik 19 Mart'ta başlayan 'yolsuzluk' ve 'terör' operasyonlarında sürecin nasıl başladığına ve hangi tespitlerin yapıldığına A Haber adım adım ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın 18 Ekim 2024'te başlatıldığı öğrenilirken, örgüt şemasına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. ahaber.com.tr İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı iddia edilen örgütte para trafiğinin nasıl oluştuğunu, elde edilen gelirlerin nasıl kullanıldığını, örgütün medya ayağının nasıl finanse edildiğini de deşifre etti.
Kamuoyunun 19 Mart 2025 Çarşamba sabahı yapılan operasyonlarla haberdar olduğu Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü Yolsuzluk Soruşturması olarak bilinen 2024/228233 sayılı soruşturmanın savcılık tarafından 18 Ekim 2024 tarihinde başlatıldığı öğrenildi. Bu soruşturmanın dışında ikinci bir yolsuzluk soruşturmasının da 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı tevdi raporuna dayalı olarak sürdürüldüğü belirtildi.
İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/228233 sayılı soruşturmanın, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alınma sürecine ilişkin daha önce yürütülen soruşturma kapsamında alınan tanık beyanlarına dayandığı bildirildi. Bu soruşturma kapsamında ifade veren Uğur Güngör ve Hasan Hüseyin Şenyurt'un beyanları sonrası soruşturma derinleştirildi.
8 AÇIK 4 GİZLİ TANIK VAR
Şu ana kadar 8 açık tanık ve 4 gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda yürütülen soruşturmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu çıkar amaçlı bir organize suç örgütü yapısı tespit edildiği belirlendi.
Açık tanıklar Mehmet Zeki Çanakçı, Orhan Alkan, Erkan Çakır, Tolgahan Erdoğan, Cengiz Alçayır, Mehmet Asım İplikçioğu, İsmail Serdar İplikçioğlu, Salahattin Özgül olurken, gizli tanıklar ise Çınar, Rüzgar, İlke ve Meşe oldu.
TALİMATLAR İMAMOĞLU'NDAN
Bu örgütün ihaleye fesat karıştırmaktan rüşvet almaya, suçtan elde edilen geliri aklamaktan bu gelirleri örgütün amaçları doğrultusunda kullanmaya varana kadar birçok suça bulaştığı da soruşturma dosyasında yer aldı. Alınan ifadeler, yürütülen araştırmalar ve MASAK raporları doğrultusunda suç örgütünün bizzat İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatları ile koordineli bir şekilde hareket ettiği tespit edildi.
ÖRGÜTÜN YAPISI VE İŞLEYİŞİ NASIL?
Soruşturma kapsamında elde edilen belge ve bilgilere göre örgütün, suçtan gelir elde ettiği, suç gelirlerini akladığı, suç geliri ile örgütün amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü ve başta İmamoğlu olmak üzere örgüt yöneticilerinin kişisel servet edindiği anlaşıldı.
Elde edilen gelirlerin CHP'yi dizayn etmek, partinin belediye ve milletvekili adaylarını belirlemek ve kongreler aracılığı ile parti yönetimini ele geçirmek ve bu doğrultuda kamuoyunu da manipüle etmek için kullandığı da tespitler arasında yer aldı. Yürütülen soruşturmada organize suç örgütünün lideri olarak Ekrem İmamoğlu'nun birinci halkada 5 kişiyi doğrudan sevk ve idare ettiği, örgütün kasası olarak ise ilk halkayla bağlantılı olarak 4 kişiyi koordine ettiği tespit edildi. Bu isimler şöyle sıralandı:
1- Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun,
2- İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş,
3- İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız
4- İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz,
5- Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın bulunduğu
Örgütün gizli kasaları olarak faaliyet gösteren;
- Adem Soytekin ve Ali Nuhoğlu'nun Fatih Keleş'le birlikte hareket ettiği,
- Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı'nın ise Murat Ongun üzerinden hareket ettiği, her dört ismin de İmamoğlu'yla doğrudan irtibat halinde oldukları da görüldü.
Bu dört ismin, örgüte yüklü miktarda maddi menfaat sağladıkları, hayatın olağan akışına aykırı şekilde hesaplarında yüklü nakit bulundurdukları, yüklü miktarlarda para transferleri yaptıkları, bankalardan nakit paralar çekerek bilinen-bilinmeyen cihetleri para aktardıkları tespit edildi.
Yapılan teknik ve fiziksel takip, MASAK raporları ve çok sayıda tanık beyanları doğrultusunda bu şahısların;
1. Çıkar amaçlı bir suç örgütü teşkil ettikleri,
2. Adrese teslim usulsüz ihaleler organize ettikleri,
3. İhalelerden komisyonlar alarak çıkar amaçlı örgüte para aktardıkları,
4. Kağıt üstünde hiç gerçekleşmeyen ihaleler çıkar amaçlı örgüte para aktardıkları,
5. İBB'den ihale almış firmaların hak edişlerinin ödenmesi karşılığında rüşvet aldıkları,
6. İmara aykırı yapılara iskân verilerek legalleştirme karşılığında örgüt adına rüşvet aldıkları,
7. İmar planlaması dahilindeki arazilerin kendileri veya müzahir iş adamlarına satın aldırmak suretiyle suç örgütüne maddi menfaat temin ettikleri anlaşıldı.
İMAMOĞLU'NUN "HABERİM YOK" DEDİĞİ SÜREÇLE BAĞLANTISI ÇIKTI
Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığının satın alınma sürecinden haberinin olmadığına dair basına demeç vermişken tanık beyanları ile süreci bizzat yönettiği, 3 ayrı CHP ilçe belediyesinden daha kayıt dışı para taşındığı ortaya çıktı.
Buna göre CHP İstanbul il binasının satın alındığı gün Beylikdüzü Belediyesi'nden 6 milyon TL, Beşiktaş Belediyesi'nden 3 milyon TL ve Şişli Belediyesi'nden 800 bin TL'nin avukatlık ofisine taşındığı, partide herhangi bir görev ve yetkisi bulunmayan İmamoğlu A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın satın alma sürecine baştan sona nezaret ettiği; yine İBB Spor Başkanı Fatih Keleş'in de avukatlık ofisinde satın alma sürecindeki ödemeye vaziyet ettiği, her iki ismin o gün avukatlık ofisinden 3'er kere Ekrem İmamoğlu'nu cep telefonundan arayarak telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri, dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun basına yansıyan "Haberim yoktu" açıklamasının gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.
İMAMOĞLU'NA RÜŞVET BELGELENDİ: İHALE KARŞILIĞI İMAMOĞLU A.Ş.'YE DEVREDİLEN FİRMA
Suç örgütünün hedefleri doğrultusunda hareket eden Ali Nuhoğlu'nun Nisan 2021 tarihinde Güllüce Tarım A.Ş.'yi 50 bin TL sermaye ile kurduğu, Emirgan'da 3 adet villayı 32 milyon TL bedel göstererek bu firma üzerine devraldığı, sonrasında şirketin bir faal yürütmediği, Güllüce Tarım A.Ş.'nin sermayesinin Mart 2024 tarihinde 46 milyon 800 bin TL'ye çıkartıldığı, şirkete para transferi ile de bu sermayenin yatırıldığı, Ali Nuhoğlu'nun yine aynı yıl içerisinde bir başka firması olan İstcon A.Ş. üzerinden Kiptaş ile 2,1 milyar TL tutarlı bir sözleşme imzaladığı, Mart 2025 tarihinde Kiptaş'tan İstcon A.Ş.'ye 199,5 milyon TL tutarlı ödeme yapıldığı, Ali Nuhoğlu'nun Güllüce Tarım A.Ş.'yi, Ekrem İmamoğlu'na ait İmamoğlu A.Ş.'ye 15 milyon TL karşılığında, üstelik bu tutarı 15.03.2024, 05.04.2024 ve 16.05.2024 tarihlerinde 3 ayrı transferle alarak devrettiği, Oysa bu sırada Güllüce Tarım A.Ş.'nin uhdesinde ödenmiş 46,8 milyon TL sermaye ile toplam değeri 50 milyon doları bulan 3 adet villanın bulunduğu, taksitli devir ücretinin bu bedelinin oldukça cüzi bir kısmına karşılık geldiği anlaşılmıştır.
HAK EDİŞ ÖDEMESİ KARŞILIĞI İMAMOĞLU İNŞAATTAN SATIN ALINAN DAİRELER
Suç örgütünün faaliyetleri kapsamında İBB iştiraklerinden hak ediş ödemesi alan çeşitli şirketlerin, ödemelerin bir kısmı ile İmamoğlu İnşaat'tan yer satın aldıkları veya araya yine İmamoğlu'na yakın isimler aracılığıyla İmamoğlu A.Ş.'ye ödemeler yaptıkları belirlendi. Örneğin Kültür A.Ş'den 2023-2024 yıllarında 395 milyon TL fatura kesen, 193 milyon TL ödeme alan BVA firması sahibi Murat Kapki'nin, aynı yıl içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun kasası Hüseyin Köksal'a hiçbir açıklaması olmayan 130 milyon TL para gönderdiği, Hüseyin Köksal'ın ise kendisine Murat Kapki'den ödeme geldikten kısa bir süre sonra İmamoğlu İnşaat'a 'daire parası' açıklaması ile 50 milyon TL para transferi gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.
İMAMOĞLU'NUN KASASI ADEM SOYTEKİN'İN HESABINA MİLYAR TL'LİK HAREKETLER
İmamoğlu İnşaat'ta bir dönem kalfa olarak sigortalı gözüken Adem Soytekin'in, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasından itibaren, hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde parasal faaliyetlere girdiği, Soytekin'in üzerine kayıtlı şirketlere ihale veya doğrudan temin yöntemiyle çok sayıda iş verildiği, kendisi ve şirketleri üzerine kaynağı belli olmayan paralarla çok sayıda gayrimenkul devralındığı ve devrettiği, bu durumun MASAK raporu, tanık beyanları, HTS ve baz doğrulamaları ile delillendirildiği, Soytekin'in şahsi ve şirket hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL tutarında bir para bulunduğunun tespit edildiği, 2020-2024 yılları arasında bu hesaplara yaklaşık 1,25 milyar TL tutarında büyük bir para geldiği, bu paraların yine ait çeşitli şirketlere dağıtıldığı veya çekilerek kaynağı belirli/belirsiz cihetlere iletildiği, Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında bulunmadan önce 2017 ve 2018 yıllarında İmamoğlu İnşaat'ın 8 adet taşınmazını bedelsiz bir şekilde Soytekin'in şirketine devrettiği, Soytekin'in de üzerindeki gayrimenkullerin bir kısmını bila bedel Fatih Keleş'e devrettiği, gizli kasa Soytekin'in İBB'den yaptığı iş karşılığı alacağını alamayan iş adamlarından %10 ila %20 aralığında değişen oranlarda rüşvet aldığı ve iş sahiplerine bunun karşılığında hak edişlerini ödettirdiği, Soytekin'in suç gelirlerinin bir kısmını örgüt faaliyetlerinde kullanmak üzere Fatih Keleş'e teslim ettiği, 3.kişiler üzerine kurulan boş şirketlere sermaye artırımı şeklinde paralar aktardığı, bir kısmını uhdesinde tutarak zenginleştiği anlaşıldı.
MURAT ONGUN'UN PARA HAVUZU VE MEDYA SAADET ZİNCİRİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Suç örgütü yöneticisi olduğu iddia edilen Murat Ongun'un KÜLTÜR A.Ş ve Medya A.Ş. üzerinden suç geliri oluşturduğu, bu gelirlerle kişisel servet temin etmesinin yanı sıra suç örgüt amaçları doğrultusunda suç gelirini kullandığı da dosyada yer aldı. Murat Ongun'un suç geliri oluşturup kullanırken birinci halkada Medya A.Ş. yöneticisi Barış Kılıç, çocukluk arkadaşı eski kameraman Emrah Bağdatlı ve yine çocukluk arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş ile tekstilci/reklamcı Hüseyin Köksal üzerinden hareket ettiği belirlendi. Barış Kılıç'ın gerçek ve naylon ihalelerin organizasyonunu gerçekleştirdiği, Emrah Bağdatlı'nın ise bu gerçek veya naylon ihalelere girecek firmaları organize ettiği, ihale sonuçlarını, naylon fatura kesecek şirketleri ve paralarının toplanması süreçlerini yönettiği ve nakit akışını gerçekleştirdiği öğrenildi.
Suç örgütünün Murat Ongun kanadının 2022-2024 yılları arasında 20 şirkete ait 170 ihale evrakında sahtecilik yaptığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubesinin gerçekleştirdiği aramalar sırasında birçok kaşe ve dokümanın ele geçirildiği bildirildi.
Murat Ongun'un örgütün amaçları doğrultusunda kayıt dışı parayı kullanarak çeşitli gazete ve televizyonlarda kadrolu gazeteciler, serbest çalışan gazeteciler ve influencerlar üzerinden bir ağ oluşturduğu, gizli tanıkların beyanları ile çok sayıda isme elden zarfla paralar verildiği de yine dosyada yer aldı.
Yine tanık beyanlarında Murat Ongun'un bu faaliyetleri yürütürken İsmail Saymaz ile koordineli hareket ettiği, Halk TV, Tele 1, Milli Gazete gibi kuruluşlarda çalışan gazeteciler ile serbest çalışan gazeteci ve influencerlara ödemeler yapıldığı, Murat Ongun'un gazetecilere para dağıtma işlemlerinde yoğun olarak arkadaşı eski kameraman Emrah Bağdatlı'yı kullandığı, bu ismin yurt dışına kaçmadan önce en son Murat Ongun ile evinde görüştüğü, yurt dışına kaçar kaçmaz İsmail Saymaz ile yoğun telefon trafiğine girdiği, her iki durumun da dijital verilerle tespitli olduğu anlaşılmıştır.
MURAT ONGUN'UN KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEYEREK SEÇMENİ YÖNLENDİRME PROJESİ
Murat Ongun'a bağlı hareket eden örgütlü yapı kapsamında hareket eden Mustafa Nihat Sütlaş'ın ise "reklamistanbul" isimli bir firma kurduğu, firmada SGK'lı gözüken personellere de firmalar kurdurulduğu, hem kendi kurduğu firma, hem de çalışanlarına kurdurduğu firmalara ihaleler verilerek örgüte suç geliri oluşturulduğu tespit edildi.
Murat Ongun'un "reklamistanbul" firması üzerinden yapay zeka tabanlı bir yazılım hazırlattığı, bu yazılımın vatandaşlara ait kişisel verileri gizlice topladığı, tüm bu sürecin örgütün amaçları doğrultusunda önce İstanbullu vatandaşı sonra tüm vatandaşları yönlendirmeyi hedeflediği de belirlendi.
HARAÇ VERMEYEN KİŞİLER TEHDİT EDİLDİ
Suç örgütünün rüşvet taleplerini yerine getirmeyen firma sahiplerinin tehdit edildiği, yerel yönetimleri marifetiyle bu şirketlere astronomik cezalar uygulandığı da soruşturma süresinde elde edilen belge ve bilgilerle ortaya konuldu. Buna göre örneğin 2024 yılı sonunda Bakırköy Belediyesi tarafından Capacity AVM sahibine gidilerek AVM otopark işletmesinin talep edildiği, Capacity AVM sahibi bu talebi kabul etmeyince Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı tarafından 3 milyon euro rüşvet istendiği,Capacity AVM sahibi bu talebi de kabul etmeyince İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın bizzat devreye girdiği, 2025 yılı başında Ertan Yıldız'ın adamı Süleyman Atik'in, Capacity AVM sahibi avukatları ile iletişime geçerek rüşvet tutarını 5 milyon euroya çıkarttığı soruşturmada yer alan bir diğer detay oldu.
Capacity AVM sahibibu talebi de kabul etmeyince Süleyman ATİK'in Capacity AVM avukatına "Geleceğin Cumhurbaşkanı ile kötü olmak mı istiyorsunuz?" şeklinde tehditler savurduğu, bu görüşme sonrası Bakırköy Belediye Meclisi tarafından Capacity AVM'ye 197.000.000 TL para cezası kesildiği, tanık beyanları, baz ve HTS kayıtları ile eşleştirmeler yapılarak ve inceleme yürütülerek anlaşıldı.
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