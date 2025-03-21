İBB’ye soruşturma nasıl başladı? Örgüt yapısı, para trafiği, medya ayağı... Ahaber.com.tr tek tek deşifre etti

Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen Murat Ongun böyle gözaltına alındı. (DHA)

ÖRGÜTÜN YAPISI VE İŞLEYİŞİ NASIL?

Soruşturma kapsamında elde edilen belge ve bilgilere göre örgütün, suçtan gelir elde ettiği, suç gelirlerini akladığı, suç geliri ile örgütün amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü ve başta İmamoğlu olmak üzere örgüt yöneticilerinin kişisel servet edindiği anlaşıldı.

Elde edilen gelirlerin CHP'yi dizayn etmek, partinin belediye ve milletvekili adaylarını belirlemek ve kongreler aracılığı ile parti yönetimini ele geçirmek ve bu doğrultuda kamuoyunu da manipüle etmek için kullandığı da tespitler arasında yer aldı. Yürütülen soruşturmada organize suç örgütünün lideri olarak Ekrem İmamoğlu'nun birinci halkada 5 kişiyi doğrudan sevk ve idare ettiği, örgütün kasası olarak ise ilk halkayla bağlantılı olarak 4 kişiyi koordine ettiği tespit edildi. Bu isimler şöyle sıralandı:

1- Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun,

2- İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş,

3- İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız

4- İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz,

5- Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın bulunduğu

Örgütün gizli kasaları olarak faaliyet gösteren;

- Adem Soytekin ve Ali Nuhoğlu'nun Fatih Keleş'le birlikte hareket ettiği,

- Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı'nın ise Murat Ongun üzerinden hareket ettiği, her dört ismin de İmamoğlu'yla doğrudan irtibat halinde oldukları da görüldü.

Bu dört ismin, örgüte yüklü miktarda maddi menfaat sağladıkları, hayatın olağan akışına aykırı şekilde hesaplarında yüklü nakit bulundurdukları, yüklü miktarlarda para transferleri yaptıkları, bankalardan nakit paralar çekerek bilinen-bilinmeyen cihetleri para aktardıkları tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziksel takip, MASAK raporları ve çok sayıda tanık beyanları doğrultusunda bu şahısların;

1. Çıkar amaçlı bir suç örgütü teşkil ettikleri,

2. Adrese teslim usulsüz ihaleler organize ettikleri,

3. İhalelerden komisyonlar alarak çıkar amaçlı örgüte para aktardıkları,

4. Kağıt üstünde hiç gerçekleşmeyen ihaleler çıkar amaçlı örgüte para aktardıkları,

5. İBB'den ihale almış firmaların hak edişlerinin ödenmesi karşılığında rüşvet aldıkları,

6. İmara aykırı yapılara iskân verilerek legalleştirme karşılığında örgüt adına rüşvet aldıkları,

7. İmar planlaması dahilindeki arazilerin kendileri veya müzahir iş adamlarına satın aldırmak suretiyle suç örgütüne maddi menfaat temin ettikleri anlaşıldı.