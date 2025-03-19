İBB’nin yolsuzluğunda flaş gelişme! İmamoğlu’na yakın o isim 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı

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İddiaya göre İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2018/1078 Esas No'lu dosyadan 14 Mart 2019'da konkordato kararından feragat eden Ali Nuhoğlu, İmamoğlu'nun desteği ile 2021 yılında 50 bin Tl sermaye ile Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş.'yi kurdu. Nuhoğlu, iflas noktasındayken kendi hesaplarından Güllüce Tarımcılık'a milyonlarca TL aktardı. Şirketteki para akışı MASAK'ın radarına takıldı. Yapılan incelemelerde, bu paranın kaynağının Nuhoğlu İnşaat A.Ş. olduğu ve bu şirketin de İBB'den önemli miktarda ihale alan ATZ Enerji'den ödeme aldığı tespit edildi.

2019-2024 yılları arasında İBB'den büyük çapta ihaleler kazanan ATZ Enerji'nin sağladığı finansman desteğiyle, Güllüce Tarımcılık'a sermaye akışı sağlandığı, 1 Mart 2024 tarihinde şirketin sermayesi aniden 50 bin TL'den 46 milyon 750 bin TL'ye yükseltildiği ve şirkete büyük miktarda nakit ya da EFT yoluyla para girişinin olduğu belirlendi.

3 VİLLAYI İMAMOĞLU'NA DEVRETTİ

7 Mart 2024'te ise Ali Nuhoğlu, Güllüce Tarımcılık'taki tüm hisselerini ve 50 milyon değerindeki 3 villayı İmamoğlu İnşaat adına Tuncay Yılmaz'a devretti.