İBB'nin yolsuzluğunda flaş gelişme! İmamoğlu'na yakın o isim 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı
CHP'de para balyaları ile ortaya çıkan görüntüler sonrası düğmeye basıldı ve İBB Başkanı İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. CHP'li İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda, iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 87'e yükseldi. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ederken gözaltı kararı bulunan Ali Nuhoğlu, yanındaki 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı. Nuhoğlu 50 milyon dolarlık 3 villayı 15 milyon TL'ye İmamoğlu'na devretmesiyle tanınıyordu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 106 kişiye gözaltı kararı verilirken , 84 şüpheli ise gözaltına alındı.
İMAMOĞLU'NUN VİLLACISI 40 MİLYON TL İLE YAKAYI ELE VERDİ
Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ederken gözaltı kararı bulunan Ali Nuhoğlu, yanındaki 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı. Nuhoğlu 50 milyon dolarlık 3 villayı 15 milyon TL'ye İmamoğlu'na devretmesiyle tanınıyordu.
İddiaya göre İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2018/1078 Esas No'lu dosyadan 14 Mart 2019'da konkordato kararından feragat eden Ali Nuhoğlu, İmamoğlu'nun desteği ile 2021 yılında 50 bin Tl sermaye ile Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş.'yi kurdu. Nuhoğlu, iflas noktasındayken kendi hesaplarından Güllüce Tarımcılık'a milyonlarca TL aktardı. Şirketteki para akışı MASAK'ın radarına takıldı. Yapılan incelemelerde, bu paranın kaynağının Nuhoğlu İnşaat A.Ş. olduğu ve bu şirketin de İBB'den önemli miktarda ihale alan ATZ Enerji'den ödeme aldığı tespit edildi.
2019-2024 yılları arasında İBB'den büyük çapta ihaleler kazanan ATZ Enerji'nin sağladığı finansman desteğiyle, Güllüce Tarımcılık'a sermaye akışı sağlandığı, 1 Mart 2024 tarihinde şirketin sermayesi aniden 50 bin TL'den 46 milyon 750 bin TL'ye yükseltildiği ve şirkete büyük miktarda nakit ya da EFT yoluyla para girişinin olduğu belirlendi.
3 VİLLAYI İMAMOĞLU'NA DEVRETTİ
7 Mart 2024'te ise Ali Nuhoğlu, Güllüce Tarımcılık'taki tüm hisselerini ve 50 milyon değerindeki 3 villayı İmamoğlu İnşaat adına Tuncay Yılmaz'a devretti.
PARAVAN ŞİRKETLE 2.1 MİLYAR TL'LİK İHALE
Nuhoğlu'nun İmamoğlu İnşaata yaptıkları sonrası iddiaya göre Nuhoğlu aldığı talimatla yanında çalışan Furkan Remzi C.'ye bir şirket kurdurdu. Ali Nuhoğlu'nun paravan şirketi İSTCON 15 gün önce İBB iştiraki KİPTAŞ'tan 2.1 milyar TL'lik ihale aldı.
106 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların, "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturmada, İmamoğlu'nun suç örgütü elebaşı olduğu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesinin birim ve iştiraklerinin başına getirdiği kaydedilen açıklamada, suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturan şüphelilerin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı.
DÜĞMEYE BASILDI
Açıklamada, bu kapsamda suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu şüphelilerle bağlantılı 95 şüpheli olmak üzere toplamda 106 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildiği kaydedildi.
İMAMOĞLU'NA YÖNELİK İKİNCİ SORUŞTURMA
Başsavcılıkça yapılan daha sonraki açıklamada ise İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği duyuruldu.
GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul genelindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda İBB Başkanı İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 79 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.
Bu arada, İmamoğlu ile "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen 99 şüphelinin bilgilerine ulaşıldı.
İŞTE GÖZALTI KARARI OLAN İSİMLER
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:
"Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Murat Çalık, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Emrah Bağdatlı, Mustafa Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Orçun Muhittin Yılmaz, Hüseyin Köksal, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız, Ali Gül, Zafer Gül, Serdal Taşkın, Barış Kılıç, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıryak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Merthan Açıl, Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kanbur, Emre Serkan Bayraktar, Vahit Doğan, Fatoş Ayık, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Ercan Saatçi, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Birsen Şahin, Canan Mümüklü, Can Akın Çağlar, Cemal Ufuk Karakaya, Buğra Gökçe, Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Gürkan Akgün, Murat Abbas, Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durademir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen, Burak Arslan, Samih Asan, Emrah Öksüz, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Serhat Kapki, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Umut Şenol, Mete Sarısaltun, Edip Cenk Ünalerzen, İrfan Karakaş, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ahmet Palazoğlu, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Necati Özkan, Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Adem Tuncay, Rauf Cem Istıranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı, Fatoş Pınar Türker."
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