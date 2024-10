DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan çağrısına yanıt: İnisiyatif almaya hazırız

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, PKK'lı teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın TBMM'ye gelerek terör örgütünün silah bıraktığını ilan etmesine yönelik çağrıda bulundu.

"TERÖRÜN BİTTİĞİNİ DUYURSUN"

Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, Umut Hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.

MHP lideri Devlet Bahçeli (AA)

"SİNEYE ÇEKMEYE HAZIRIZ"

Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız. Türkiye ve Türk milleti için her fedakârlığı yapmaya, her çileye katlanmaya, lazım gelen her adımı atmaya kararlıyız, inançlıyız, tarih huzurunda diyorum ki, yeminliyiz. "Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat, Yeni Türkiye" temelinde bagajları boşaltalım ve milli ülküleri hep birlikte yakalayalım.

DEM PARTİ: BARIŞ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ

DEM Partili Tülay Hatimoğlulları TBMM'de düzenlenen grup toplantısında Bahçeli'nin çağrısına yanıt verirken "Öcalan çıksın konuşsun ne konuştuğunu hep birlikte görelim. Vakit geçirilmeden bu konuda adım atılsın. Biz DEM Parti olarak onurlu bir barış için, hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa hazırız. DEM Parti olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.