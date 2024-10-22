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DEM Parti MYK olağanüstü toplanıyor

DEM Parti MYK olağanüstü toplanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 15:59
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başkan Erdoğan’ın açıklamaları sonrası DEM Parti olağanüstü toplanıyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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DEM Parti MYK olağanüstü toplanıyor
DEM Parti MYK olağanüstü toplanıyor
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