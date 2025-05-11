Soykırımın gölgesinde Gazze'de anne olmak! Gazzeli çocukların Anneler Günü hediyesi: Cennet kokusu

Filistin topraklarında bugün bir çiçeğin anlamı yok. Çünkü toprak, çiçek değil, çocuk cesedi büyütüyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar, Gazze Şeridi'nde her şeyi olduğu gibi anneliği de paramparça etti. Onlar artık çocuklarını şekerle, oyuncakla değil, kefenle sarmak zorunda kalan anneler. Ve bu yıl Anneler Günü'nde aldıkları tek hediye; şehadet haberi.