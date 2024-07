İçme suyu sorunu var mı? DSİ’den flaş açıklama: Yıl sonuna kadar yaşamayacağız

'GEÇEN YILA GÖRE DAHA İYİYİZ'

Ülkede şu an itibarıyla barajların genel manada doluluk oranının yüzde 57,2 olduğunu aktaran Balta, geçen sene bugün itibarıyla doluluk oranının yüzde 53,4 mertebesinde olduğunu kaydetti. Balta, "Bugün itibarıyla barajlarımızda bizim aktif olarak 53,8 milyar metreküp kullanılabilir suyumuz var. Geçen yıl bu 50,2 milyar metreküp civarındaydı. Geçen seneye göre aslında yüzde 5 civarında daha fazla yağış almışız. Bu da bize barajlarımızda yaklaşık 3,6 milyar metreküp daha fazla su biriktirme şansı tanımış oldu. İçme suyu, sulama ve enerji maksatlı barajlarımızda geçen yıla göre depoladığımız suyumuz daha fazla. Enerji maksatlı barajlarımızda şu an aktif depolamada yüzde 61 oranında doluluğumuz var. Yine sulama maksatlı barajlarımızda şu an yüzde 51 mertebesinde bir doluluğumuz var. İçme suyu maksatlı barajlarımızda da yaklaşık yüzde 50 seviyesinde bir doluluk oranına bugün itibarıyla ulaşmış durumdayız. Bu rakamların geçen yıla göre daha iyi durumda olduğunu da söyleyebilirim" diye konuştu.