Akdeniz'de iki stratejik ülke! İtalya'dan 'Türkiye' vurgusu: Ticaret hedefi 30 milyar dolar!
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Türkiye, Akdeniz’de stratejik bir ortak” ifadelerini kullandı.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya'nın Reggio Calabria kentinde dün gerçekleştirilen G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya gelmişti.
Tajani görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye-İtalya ilişkilerine değindi.
"TÜRKİYE, AKDENİZ'DE STRATEJİK BİR ORTAK"
Tajani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Akdeniz'de stratejik bir ortak. Bakan Bolat'a, İtalya'nın her alandaki işbirliğini ekonomik konularla başlayarak genişletmek güçlendirmek istediğine dair güvence verdim" ifadelerini kullandı.
We met with H.E. Antonio Tajani, Deputy Prime Minister of Italy and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, who hosted the G7 Trade Ministers' Meeting. We expressed our gratitude to H.E. Tajani for the kind invitation to the G7 Trade Ministers' Meeting and… pic.twitter.com/DSnKqt2nIg— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) July 16, 2024
Bakan Bolat ise görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "G7'ye nazik davetleri için teşekkürlerimizi ilettiğimiz Tajani ile ticaret hacmimizin bu sene 30 milyar dolara çıkarılması yönündeki karşılıklı beklentimizi dile getirdik.
Sayın Tajani ile en kısa sürede İstanbul'da Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) toplantısını 2 ülke iş dünyası temsilcilerinin kapsamlı katılımıyla gerçekleştirme hususunda mutabık kaldık" ifadelerini kullanmıştı.
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