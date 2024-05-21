Alper Gezeravcı ’birkaç ay içerisinde’ diyerek açıkladı: Ay’a erişmeyi planlıyoruz

"DÜNYADA 11'İNCİ ÜLKE KONUMUNA ERİŞECEĞİZ"

Yakın zamandaki hedeflerinden bir tanesinin 'Uzay Limanı' projesi olduğunu belirten Gezeravcı, "Halihazırda anlaşmalar yapıldı ve hazırlık süreçleri devam ediyor. Artık uzaya erişen roketlerimiz ve hava araçlarımız var. Biz bu alanda kabuğuna sığmayan bir ülke konumuna doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Uzay alanında kendi yapacağımız çalışmaları, kendi yaptığımız ürünleri, uzayın resmi limiti olan 100 kilometrenin zaten ötesine taşıma kabiliyetine halihazırda sahibiz. İleride bu alanda yapacağımız faaliyetlerin gerçekleştirebileceğimiz bir de fırlatma rampası var. Uzay faaliyetlerinin sadece bizim ihtiyaçlarımız değil, bu alanda faaliyet gösterecek başka ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılık verecek şekilde, bu alanda muadil ülkelerin fırlatma imkanlarına sahip 'Uzay Limanı' projemiz devam ediyor.