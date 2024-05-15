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Son dakika | Ayhan Bora Kaplan suç örgütü operasyonu üzerinden kumpas! Bakan Yerlikaya'dan flaş açıklama: Tuzakları yerle bir edeceğiz

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Son dakika | Ayhan Bora Kaplan suç örgütü operasyonu üzerinden kumpas! Bakan Yerlikaya’dan flaş açıklama: Tuzakları yerle bir edeceğiz

Son dakika haberi... Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yapılan operasyonun kapsamı genişliyor. Organize ve FETÖ taktikleriyle hazırlanan kumpasa yönelik Bakan Yerlikaya'dan son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımıza karşı yapılanmaları adalete teslim edeceğiz." dedi.

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