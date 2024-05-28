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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze sözleri: ABD desteği olmadan soykırımın sürmesi mümkün değil

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Gazze sözleri: ABD desteği olmadan soykırımın sürmesi mümkün değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada "ABD olmasa soykırım olmazdı. ABD desteği olmadan soykırımın sürmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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