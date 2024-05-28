28 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Katil İsrail Refah kent merkezine tanklarla girdi! Bebek katilleri işgale başladı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
ABONE OL
Katil İsrail Refah kent merkezine tanklarla girdi! Bebek katilleri işgale başladı...

Son dakika haberi... Aylardır Gazze'de soykırım yapan İsrail, Refah sığınan binlerce mülteci içinde kanlı bir işgal harekatı başlattı. İsrail'e ait tanklar Refah'a girerken tankların, Refah'ın simge yapılarından biri olan El Avde camisi yakınlarında görüldüğü ifade edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör