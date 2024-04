İsrail casuslarına operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 8’i yakalandı 2’si tutuklandı

BİLGİ KARŞILIĞINDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA ALMIŞLAR

Mossad'ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanan Ahmet E.T., kendisi ile temas kuran ve Avusturya'da yaşadığını belirten Mossad ajanı "Jorg Neubach"ın Almanca bilmemesi üzerine ilk aşamada durumdan şüphelendi. Neubach'ın, Viyana, Zürih, Berlin veya Atina'da buluşabileceğini belirtmekle birlikte İstanbul'a gelemeyeceğini söylemesi ise şüpheyi artıran diğer bir husus oldu. Şüpheli Ahmet E. T., bu şüphelerden hareketle Viyana'da yaptığı ilk görüşmede Türkiye'den almış olduğu Mossad ile ilgili bir kitabı da beraberinde götürerek Jorg Neubach'a Mossad ajanı olup olmadığını sordu. Jorg Neubach ise bu soruyu gülerek geçiştirip, cevap vermekten kaçındı. Casus ağındaki kilit isim Ahmet E.T., görev aldığı kişilerin Mossad ajanı olduğunu bilmesine karşın yaklaşık 9 yıl boyunca çalışmaya devam etti. Yaptığı işler karşılığında yüklü miktarda kazanç elde ettiği saptandı. Karı-koca ajanlar, İsrail dış istihbarat servisi Mossad tarafından verilen talimatları karşılayabilmek amacıyla 9 kişiden oluşan bir casusluk şebekesi oluşturdu.





CASUSLUK FAALİYETİNİ İTİRAF ETTİLER

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile TEM ekipleri tarafından yürütülen ortak operasyon neticesinde Ahmet E.T. ile eşi Benan T. ve şebeke üyeleri önceki gün gözaltına alındı. Casusluk şebekesine mensup şüpheliler, TEM Şubede sorguya alındı. Zanlıların, haklarındaki iddiaları kabul ettiği aktarıldı. Yapılan sorgulamanın ardından mahkemeye çıkarılan casus ağındaki şüphelilerin Ahmet E.T. ve eşi Benan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. "Köztebek-3" adı verilen operasyonda yakalanan diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile salıverildiği aktarıldı.



HEDEF KİŞİLERE AİT SIRLARA ULAŞIP ULAŞMADIKLARI İNCELENİYOR

Mossad'ın yönlendirmesiyle hedef kişilere ait belge ve bilgi sızdıran hücrenin, resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri elden ya da dolaylı yoldan aldıkları anlaşıldı. Hücrenin, hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadıkları henüz bilinmezken, casus ağının Mossad'a bilgi sızdırmanın yanında başka faaliyette bulunup bulunmadıkları araştırılıyor. MİT İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yapan Ahmet E.T. ve eşi Benan T.'nin de aralarında olduğu 8 kişiyi deşifre etmiş, ajan ağıyla ilgili bilgiler tek tek tespit edip 3 Nisan'da operasyon için düğmeye basmıştı. Düzenlenen operasyonla karı-koca ile birlikte 8 kişi yakalanmıştı. İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a bilgi sattıkları iddiasıyla aranan ve uluslararası casusluk faaliyetleri nedeniyle yakalanan şüphelinin hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadıkları araştırılıyor.

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı

İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen "KÖSTEBEK-3" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.