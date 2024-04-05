MOSSAD casusları nasıl yakalandı? "KÖSTEBEK-3"ün perde arkası

İsrail istihbarat servisi için bilgi toplayan 8 şüpheli yakalandı. Türkiye'de bulunan kişi ve şirketlerin bilgilerini topluyorlardı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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