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Haberler Gündem Haberleri Deprem bölgesi seçim sonuçları belli oluyor! 31 Mart 2024 yerel seçimleri deprem bölgesi seçim sonucu ve oy sonuçları | Hatay, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş...

Deprem bölgesi seçim sonuçları belli oluyor! 31 Mart 2024 yerel seçimleri deprem bölgesi seçim sonucu ve oy sonuçları | Hatay, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş...

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Deprem bölgesi seçim sonuçları belli oluyor! 31 Mart 2024 yerel seçimleri deprem bölgesi seçim sonucu ve oy sonuçları | Hatay, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş...

Depremin vurduğu kentlerde, 9 milyon seçmen 31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandığa gitti. Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmen için oy kullandı. İşte, 31 Mart 2024 yerel seçimleri deprem bölgesi seçim sonucu ve oy sonuçları… Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ’da hangi parti seçimi önde götürüyor? İşte detaylar…

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti ve oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte oy sayımına geçildi.

Türkiye'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verdi. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

İŞTE DEPREM BÖLGESİNDEKİ SANDIK SONUÇLARI

6 Şubat depremi Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkilenmişti. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ deprem bölgesi ilan edilmişti.

Peki, deprem bölgesindeki vatandaşlar 5 yıllık yerel yöneticilerini hangi yönde seçti. İşte tüm detaylar...

KAHRAMANMARAŞ SANDIK SONUÇLARI

(20.55) AÇILAN SANDIK ORANI: %22.84

AK PARTİ: %40.85

CHP: %18.88

ADIYAMAN SANDIK SONUÇLARI

(20.56) AÇILAN SANDIK ORANI: %21.49

AK PARTİ: %28.78

CHP: %48.26

HATAY SANDIK SONUÇLARI

(20.57) AÇILAN SANDIK ORANI: %30.24

AK PARTİ: %43,86

CHP: %41,15

MALATYA SANDIK SONUÇLARI

(20.57) AÇILAN SANDIK ORANI: %42,01

AK PARTİ: %48,68

CHP: %37,25

GAZİANTEP SANDIK SONUÇLARI

(20.57) AÇILAN SANDIK ORANI: %43.19

AK PARTİ: %37,14

CHP: %30.16

ADANA SANDIK SONUÇLARI

(20.58) AÇILAN SANDIK ORANI: %21,34

AK PARTİ: %37,77

CHP: %47.66

KİLİS SANDIK SONUÇLARI

(20.58) AÇILAN SANDIK ORANI: %66,12

AK PARTİ: %25.32

CHP: %41.64

OSMANİYE SANDIK SONUÇLARI

(20.59) AÇILAN SANDIK ORANI: 45,53

MHP: 39,93

İYİ Parti: 24,58

CHP: 22,91

DİYARBAKIR SANDIK SONUÇLARI

(21.00) AÇILAN SANDIK ORANI: 37,99

AK PARTİ: 16,42

DEM: 63,52

CHP: 3,35

ŞANLIURFA SANDIK SONUÇLARI

(21.00) AÇILAN SANDIK ORANI: 35.04

AK PARTİ: 34.19

YRP: 37.25

DEM: 21,50

CHP: 1,30

ELAZIĞ SANDIK SONUÇLARI

(21.02) AÇILAN SANDIK ORANI: %58.43

AK PARTİ: 38,65

YRP: 21,02

CHP: 15,10

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