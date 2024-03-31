SON DAKİKA! İstanbul’daki seçimde hangi aday önde? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? İşte 39 ilçede AK Parti ve CHP oy oranları...

KURUM: SON ANA KADAR SANDIKLARI TERK ETMEYECEĞİZ



Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum sosyal medya hesabından "Artık sandıklar kapandı, İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi. Sandık başına giderek, İstanbul'umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte SANDIKLARA SAHİP ÇIKMA ZAMANI. Sandık namustur, her oy bir emanettir. Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım. Oylar sayılıp tutanaklar imzalandıktan sonra da süreç bitmeyecek. Son ana kadar kadar ne olursa olsun sandıkları terk etmeyeceğiz." dedi.