SON DAKİKA! İstanbul'daki seçimde hangi aday önde? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? İşte 39 ilçede AK Parti ve CHP oy oranları...
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Tüm illerde oy sayımına başlanırken sonucu en çok merak edilen il İstanbul'dan ilk sonuçlar geldi. Diğer yandan İstanbul'daki 39 ilçede de AK Parti ve CHP oy oranları da belli oldu. Peki İstanbul'da Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte İstanbul'da son dakika güncel seçim sonuçları...
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderken İstanbul'da da ilk sonuçlar bekleniyor.
İŞTE İSTANBUL'DAKİ İLK SONUÇLAR
İstanbul'da sandıkların yüzde 2,35'i açılırken CHP adayı Ekrem İmamoğlu %49,42 ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un 42,69 oy oranı bulunuyor.
İŞTE İSTANBUL İLÇELERİNDE SON DURUM:
AVRUPA YAKASI:
ARNAVUTKÖY
AK PARTİ:
CHP:
AVCILAR
AK PARTİ:
CHP:
BAĞCILAR
AK PARTİ:
CHP:
BAHÇELİEVLER
AK PARTİ:
CHP:
BAKIRKÖY
AK PARTİ:
CHP:
BAŞAKŞEHİR
AK PARTİ:
CHP:
BAYRAMPAŞA
AK PARTİ:
CHP:
BEŞİKTAŞ
AK PARTİ:
CHP:
BEYLİKDÜZÜ
AK PARTİ:
CHP:
BEYOĞLU
AK PARTİ:
CHP:
BÜYÜKÇEKMECE
AK PARTİ:
CHP:
ÇATALCA
AK PARTİ:
CHP:
ESENLER
AK PARTİ:
CHP:
EYÜPSULTAN
AK PARTİ:
CHP:
FATİH
AK PARTİ:
CHP:
GAZİOSMANPAŞA
AK PARTİ:
CHP:
GÜNGÖREN
AK PARTİ:
CHP:
KAĞITHANE
AK PARTİ:
CHP:
KÜÇÜKÇEKMECE
AK PARTİ:
CHP:
SARIYER
AK PARTİ:
CHP:
SİLİVRİ
AK PARTİ:
CHP:
SULTANGAZİ
AK PARTİ:
CHP:
ŞİŞLİ
AK PARTİ:
CHP:
ZEYTİNBURNU
AK PARTİ:
CHP:
ANADOLU YAKASI
ADALAR
AK PARTİ:
CHP:
ATAŞEHİR
AK PARTİ:
CHP:
BEYKOZ
AK PARTİ:
CHP:
ÇEKMEKÖY
AK PARTİ:
CHP:
KADIKÖY
AK PARTİ:
CHP:
KARTAL
AK PARTİ:
CHP:
MALTEPE
AK PARTİ:
CHP:
PENDİK
AK PARTİ:
CHP:
SANCAKTEPE
AK PARTİ:
CHP:
SULTANBEYLİ
AK PARTİ:
CHP:
ŞİLE
AK PARTİ:
CHP:
TUZLA
AK PARTİ:
CHP:
ÜMRANİYE
AK PARTİ:
CHP:
ÜSKÜDAR
AK PARTİ:
CHP:
Büyükşehir ve ilçe seçim sonuçları sürekli olarak güncellenmektedir.
KURUM: SON ANA KADAR SANDIKLARI TERK ETMEYECEĞİZ
Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum sosyal medya hesabından "Artık sandıklar kapandı, İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi. Sandık başına giderek, İstanbul'umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte SANDIKLARA SAHİP ÇIKMA ZAMANI. Sandık namustur, her oy bir emanettir. Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım. Oylar sayılıp tutanaklar imzalandıktan sonra da süreç bitmeyecek. Son ana kadar kadar ne olursa olsun sandıkları terk etmeyeceğiz." dedi.
İMAMOĞLU: OYLARA SAHİP ÇIKALIM
CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. İstanbul'da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Şimdi, sayım işleminin görevliler ve vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilmesi süreci başladı. Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'DE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM
AK Parti İstanbul İl Başkanlığında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarının duyurulmaya başlanması öncesi son hazırlıklar tamamlandı.
İl başkanlığı binası önünde, seçim sonucuna ilişkin konuşma yapılabilmesi için platform kuruldu.
Bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, girişlerde üst araması yapılıyor. Basın mensuplarının seçimi takip etmesi için ise il binasında bir alan oluşturuldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, saat 16.20'de il başkanlığı binasına geldi. Kurum, seçim sonuçlarını buradan takip edecek.
YSK BAŞKANI YENER: OY KULLANMA SÜRECİ SORUNSUZ TAMAMLANDI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.
Ahmet Yener, "44 siyasi partinin yarıştığı, 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Bu olaylar neticesinde yaralananlara acil şifalar diliyoruz, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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