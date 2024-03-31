Sandıklar kapandı. 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe, 32 bin 105 mahalle ve 18 bin 306 köyde 34 siyasi partinin adayları için vatandaşlar oylarını kullandı. İstanbul ise seçim sonuçlarının en çok merak edilen illeri arasında zirveye oturmuş durumda. AK Parti, CHP, İYİ Parti, HDP, MHP, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi için sonuçlar ayrı ayrı açıklanacak. Peki İstanbul'da hangi partinin adayı hangi ilçeyi kazandı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partiden çıktı. İşte merak edilen İstanbul Yerel Seçim Sonuçları... İSTANBUL İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeliği ile Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti sonuçlar tek tek açıklanıyor. İşte İstanbul Büyükşehir ve ilçeler için partilere göre seçim sonuçları ekranı; 2024 YEREL SEÇİMLERİNDE KAÇ ADAYIN SONUÇLARI AÇIKLANACAK? Türkiye'de 2024 yerel seçimler kapsamında 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe, 32 bin 105 mahalle ve 18 bin 306 köyde 34 siyasi partinin adayları için vatandaşlar oy kullandı. Gözler YSK tarafından açıklanacak kesin seçim sonuçlarına çevrilmiş durumda. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: MURAT KURUM CUMHURİYET HALK PARTİSİ: EKREM İMAMOĞLU ZAFER PARTİSİ: AZMİ KARAMAHMUTOĞLU İYİ PARTİ: MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU YENİDEN REFAH PARTİSİ: MEHMET ALTINÖZ MEMLEKET PARTİSİ: EMRE BERK HACIGÜZELLER ANAVATAN PARTİSİ: UMUT ÇINAR DEMOKRATİK SOL PARTİ: NESİM PAKIR HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: MERAL DANIŞ BEŞTAŞ TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: ORHAN GÖKDEMİR ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: OSMAN TEKİN TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: ZİYA İNCEDERE BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: CİHAN ERDOĞANYILMAZ YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: BURHANETTİN AKTÜRK HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: MUSTAFA AYTAŞ OCAK PARTİSİ: OSMAN ÇELİK ADALET BİRLİK PARTİSİ: MUHARREM MUTLU MİLLET PARTİSİ: HASAN HÜSNÜ GÜNER MİLLİ YOL PARTİSİ: HÜSEYİN IŞIK DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: İDRİS ŞAHİN SAADET PARTİSİ: BİROL AYDIN VATAN PARTİSİ: İBRAHİM OKAN ÖZKAN BAĞIMSIZ: VEDAT TAYLAN YILDIZ BAĞIMSIZ: YÜKSEL ÖZDEN BAĞIMSIZ: ADEM BAYRAKTAR BAĞIMSIZ: MEMET ALİ AYDOĞMUŞ BAĞIMSIZ: BURAK EMRE ÇETİN BAĞIMSIZ: MİRHAT TEKİN BRUSK BAĞIMSIZ: AHMET SOYTÜRK BAĞIMSIZ: ORHAN ÇEBİ BAĞIMSIZ: MERVE KARATAŞ BAĞIMSIZ: GÜVEN AKICI BAĞIMSIZ: AHMET BİRİKMEN BAĞIMSIZ: YAŞAR POLAT BAĞIMSIZ: HABİP AKSU BAĞIMSIZ: İSHAK AKBAY BAĞIMSIZ: HÜLYA KAVUZLU KARAMAN BAĞIMSIZ: VEDAT ÖZTÜRK BAĞIMSIZ: GALİP MENTEŞE BAĞIMSIZ: CEMAL TARANCI BAĞIMSIZ: POLAT ERDOĞAN BAĞIMSIZ: FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU BAĞIMSIZ: HÜSEYİN DURMAZ BAĞIMSIZ: SENA ELEST AKINCI BAĞIMSIZ: UĞUR ETLİK BAĞIMSIZ: ATAKAN BOZYAYLA BAĞIMSIZ: BİLEN AKPINAR BAĞIMSIZ: ÖMER KARVAN BAĞIMSIZ: ABDULLAH ARLİ