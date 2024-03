Havalimanı-Halkalı metrosu için geri sayım! Bakan Uraloğlu duyurdu

"HEDEFİMİZ ON YILDA İSTANBUL'A YAKLAŞIK 600 KİLOMETRE DAHA YENİ METRO YAPMAK" diyen Uraloğlu şunları kaydetti:

"Başkan adayımızı tercih etmedi diye biz İstanbul'u cezalandırabilir miyiz? Asla cezalandıramayız. Öyle de yapmadık. Biz atılmış olan temellerin yerini hafriyatla doldurma merasimleri de yapmadık. Siz şimdi biz beş yılda eğer bu belediye gerçekten AK Parti belediyeciliği, Cumhur İttifakı alışmış olsaydı ya da devam etmiş olsaydı şu metroların büyük bir çoğunluğunu bitirirdik. Onlar bugün tartışılıyor olmazdı. Biz 400 kilometre metro ağını geçmiş olurduk. Şimdi 600-700'lere çok başlamış olurduk. Ha hedefimiz bir miktar zaman kaybettik ama önümüzde fırsatımız var. İnşallah biz beş artı beş, on yılda İstanbul'a yaklaşık 600 kilometre daha yeni metro yapmak. İstanbul'un trafiğini sizin her bireyin ortalama 65 dakika, altmış dört dakika trafikte geçiriyor. Bazılarının bir saat, dört saattir. Bu zamanı inşallah bunları bitirdiğimizde 30 dakikalar, 35 dakikalara en fazla 40 dakikalara düşürmüş olacağız."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN