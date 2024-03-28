Anavatan Partisi 31 Mart'taki seçimlerde Mersin'de Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini duyurdu
Anavatan Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Mersin'de Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan'a destek vereceğini duyurdu.
Anavatan Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Mersin'de Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan'a destek vereceğini duyurdu.
Anavatan Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı, Mersin ziyaretinde partisinin il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.
Narlı, görüşmede Soydan'a destek kararını açıkladı.
"Bu tarihi birlikteliğin sadece Mersin'de değil, tüm Türkiye'de büyük bir sinerji yaratacağını" belirten Narlı, "Serdar Soydan'ın başkanlığında, Mersin'imizi çok daha güzel günlere taşıyacağımıza olan inancımız tamdır. Anavatan Partisi olarak, Mersin'de Serdar Soydan'ın kazanmasını sadece bir zafer değil, aynı zamanda Mersin'in tekrardan Akdeniz'in incisi haline geleceğine atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadelerine yer verdi
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