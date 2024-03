Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan terörle mücadelede net mesaj: Onlara dünyayı dar edeceğiz!

Bakan Fidan, burada yaptığı konuşmada, ramazanda vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi, onlara Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Fidan, Başkan Erdoğan'ın gece gündüz demeden milleti için çalıştığını, mücadele ettiğini belirterek "Yaptıklarımız yeter mi? Elbette ki hayır. Zira bir milli şahlanış dönemindeyiz. Bu şahlanışın ismi Türkiye Yüzyılı'dır. Formülü ise gücünü de odağını da bu topraklar ve milletten alan, her türlü ekti alanından bağımsız milli bir politikadır. Bu stratejinin Türkiye'mizi nerelere getirdiğini, her alanda nasıl çığır açtığını hep birlikte, her gün görüyor ve yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.