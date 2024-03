Murat Kurum ile İstanbul'da kentsel dönüşüm hız kazanacak: 650 bin konut... | Deprem algı dinlemez: İmamoğlu "kentsel dönüşüm olmamalı" demişti...

İMAMOĞLU'NDAN "KENTSEL DÖNÜŞÜM ASLA OLMAMALI"SKANDALI

İmamoğlu 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 11 ilin yıkıldığı deprem sonrası önemi bir kez daha ortaya çıkan dirençli konutlara ilişkin, "650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak, olmaması gereken…" ifadelerini kullanmıştı.

Büyük İstanbul depremi her an olabilir.



Olası senaryolar gösteriyor ki, bir an önce depreme karşı önlem alınmalı.#DepremAlgıDinlemez pic.twitter.com/rZLjNuqUHL — Dr. Fatih COŞAR (@cosarf) March 23, 2024

"BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ HER AN OLABİLİR, BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMALI"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Doktor Fatih Coşar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Büyük İstanbul depremi her an olabilir, olası senaryolar gösteriyor ki, bir an önce depreme karşı önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.

İstanbul depreme hazırlıklı olmalı…



Peki nasıl olacak?#DepremAlgıDinlemez pic.twitter.com/UCznQIvmEk — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) March 23, 2024

"DEPREM ALGI DİNLEMEZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul'un 5 yıllık hizmet çilesi CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşa verdiği ve tutmadığı deprem vaatlerine yönelik bir video paylaştı.

Kabaktepe paylaşımında, "İstanbul depreme hazırlıklı olmalı... Peki nasıl olacak? #DepremAlgıDinlemez" ifadelerini kullandı.