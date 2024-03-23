Murat Kurum ile İstanbul'da kentsel dönüşüm hız kazanacak: 650 bin konut... | Deprem algı dinlemez: İmamoğlu "kentsel dönüşüm olmamalı" demişti...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıl boyunca mega kenti projeyle değil algıyla yönetti. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun "650 bin konutun yapılmasına gerek yok" şeklindeki açıklamasına ilişkin "CHP’li yönetim '650 bin konutun yapılmasına gerek yok' diyor. İstanbul deprem şehri, vatandaşımız huzursuz bir şekilde evinde oturuyor ve diyorlar ki 'Konutların yapılmasına gerek yok.' Ne yapacağız peki? Milletimiz riskli binalarda otursun biz de izleyelim mi, belediyecilik bu mu yani? Onlar ne derse desin, biz milletten tarafa olacağız." demişti. Büyük İstanbul depremine bir an önce önlem alınması gerekirken, sosyal medyada #DepremAlgıDinlemez etiketiyle birçok paylaşım yapıldı. İşte deprem gerçeğini iliklerimize kadar hissettiren o videolu paylaşımlar…
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
MURAT KURUM'DAN İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ: MİLLETİMİZ RİSKLİ BİNALARDA OTURSUN BİZ DE İZLEYELİM Mİ?
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "650 bin konutun yapılmasına gerek yok" şeklindeki açıklamasına ilişkin "CHP'li yönetim '650 bin konutun yapılmasına gerek yok' diyor. İstanbul deprem şehri, vatandaşımız huzursuz bir şekilde evinde oturuyor ve diyorlar ki 'Konutların yapılmasına gerek yok.' Ne yapacağız peki? Milletimiz riskli binalarda otursun biz de izleyelim mi, belediyecilik bu mu yani? Onlar ne derse desin, biz milletten tarafa olacağız." demişti.
"DEPREM SİYASET ÜSTÜ BİR MESELE"
İstanbul'un en büyük sorunlarından birinin deprem olduğunun her fırsatta altını çizen Kurum, "Deprem İstanbul'daki her vatandaşımızın korkulu rüyası. Deprem siyaset üstü bir mesele, bilim insanlarına değer veriyorsak, bilimin ışığında acilen deprem dönüşümünü gerçekleştirmemiz lazım" dedi.
İSTANBUL'UN ÇİLESİ DEPREM VAATLERİNİ TUTMADI!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşüme karşı olduğunu sık sık ortaya koyuyor.
2019 yılında Silivri'de meydana gelen deprem sonrasında 2021-2022-2023 yıllarında 'Deprem Seferberlik' planı açıklayacaklarını belirten İmamoğlu 2021 yılında mecliste yaptığı deprem konulu özel oturumda her yıl 20 bin 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceklerinin vaadini vermişti.
Depreme karşı çalıştaylar da düzenleyen İBB Başkanı İmamoğlu, ne çalıştay sonuçlarını uyguladı, ne 'Deprem seferberlik' planını açıkladı.
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNDEKİ ENGEL İMAMOĞLU!
Kentsel dönüşüme karşı olduğunu bu kez Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un dirençli İstanbul vaadi kapsamında sunduğu 5 yılda 650 bin konutu dönüştürme vaadine karşı çıktı.
İMAMOĞLU'NDAN "KENTSEL DÖNÜŞÜM ASLA OLMAMALI"SKANDALI
İmamoğlu 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 11 ilin yıkıldığı deprem sonrası önemi bir kez daha ortaya çıkan dirençli konutlara ilişkin, "650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak, olmaması gereken…" ifadelerini kullanmıştı.
Büyük İstanbul depremi her an olabilir.— Dr. Fatih COŞAR (@cosarf) March 23, 2024
Olası senaryolar gösteriyor ki, bir an önce depreme karşı önlem alınmalı.#DepremAlgıDinlemez pic.twitter.com/rZLjNuqUHL
"BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ HER AN OLABİLİR, BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMALI"
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Doktor Fatih Coşar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Büyük İstanbul depremi her an olabilir, olası senaryolar gösteriyor ki, bir an önce depreme karşı önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.
İstanbul depreme hazırlıklı olmalı…— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) March 23, 2024
Peki nasıl olacak?#DepremAlgıDinlemez pic.twitter.com/UCznQIvmEk
"DEPREM ALGI DİNLEMEZ"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul'un 5 yıllık hizmet çilesi CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşa verdiği ve tutmadığı deprem vaatlerine yönelik bir video paylaştı.
Kabaktepe paylaşımında, "İstanbul depreme hazırlıklı olmalı... Peki nasıl olacak? #DepremAlgıDinlemez" ifadelerini kullandı.
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