Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'dan esnafa müjde: Balık halini yenileme zamanı geldi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, sahuru yaptığı balık halinde esnafa müjde verdi. Dağ, "Artık buraların yenilenme zamanı geldi. İnşallah biz görev süremiz boyunca gerek yenileme, gerek yeni bir hal inşası konusunda gerekli adımları atacağız" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'ne ziyarette bulunan Dağ, esnafla sohbet etti ve sahur yaptı.
Dağ, burada yaptığı açıklamada, seçim çalışmalarında son 9 güne girdiklerini, ilk günden itibaren üstüne koya koya gittikleri bir süreç yaşadıklarını söyledi.
İzmir'e önemli hizmetler kazandıracaklarını ifade eden Dağ, "Bu süreçte 30 ilçe belediye başkan adayımız her gün hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Her biri kendi ilçelerinde çok değerli, kıymetli arkadaşlar. Her biri İzmir'in parlayan yıldızı pozisyonundalar. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren ilçelerinde çok büyük katkılar sağlayacaklar." dedi.
Su Ürünleri Hali ve önceki dönemlerde yapılan hizmetlerin yenilenme zamanının geldiğine de değinen Dağ, şunları kaydetti:
"Balıkçı halimizin artık yenilenme zamanı geldi. Burası 1997 yılında yapılmış bir hal. Otogarımız, 1999'da yapıldı, sebze ve meyve halimiz 1990'larda yapıldı. Baktığımız zaman bunların hepsi Sayın Burhan Özfatura zamanında yapılan işler. O dönemden bu döneme ne yazık ki bu tarz işlerin yapılmadığını görüyoruz. İnşallah biz görev süremiz boyunca gerek yenileme, gerek yeni bir hal inşası konusunda hamlelerimizi yapacağız. Yine buranın otobandan bir çıkışla, halin trafiğini rahatlatacak işleri de yapacağız. İzmir'in tamamına hizmetlerimiz olacak. Adaylar arasında projeler yarışsın. Projeler yarıştığı zaman 31 Mart'ta İzmir kazanır. Biz de inşallah İzmir kazanacak diyoruz."
Hamza Dağ'a, Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin ile İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan da eşlik etti.
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