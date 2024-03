Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok dev projelerini tek tek anlattı

"CHP'Lİ OLUP DA 'SANA OY VERECEĞİM' DİYENLER VAR"

Yeni anketlerde öndeyiz. Vatandaş oyunu kullanmadı. Sokak sandıktır, sandık da sokaktır. 15 Mayıs'ta Ankara'da yapılan seçim sonuçları var. CHP 30.59 oy almış. Dört partiyle ittifak oldu. Bunlardan 3-4 oy çıkarın yüzde 27,5 kalıyor. Böyle de bir oy yok. CHP'li olup da 'sana oy vereceğim' diyen vatandaşlarımız da var. Son 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın Ankara'da yüzde 45 oyu var. 20 sene belediye başkanlığı yaptım. Her seçildiğimde oyumuz artarak seçildim. Her kesimden oy aldık. CHP'ye ve başka partilere oy veren vatandaşlarımız da bize oy verdiler. Partizanlık yapmadık, ideolojik davranmadık. Bir gecekontu şehrinden bir dünya kenti oldu Keçiören. Şu an Cumhur İttifakı'na oy veren vatandaşlar 'Oyum Altınok'un' diyor. Güneş Bulvarı'nda bir alt geçit yaptı, güya trafiği rahatlatacaktı. Şu an trafik 3-4 misli arttı. 2 yılda yaptı bunu. Sonuçta bu bir yerel seçim. Sayın Yavaş'ın ilçelerde hiçbir hizmeti yok. Verdiği sözlerin 90'ını yerine getirmemiş. 58 km. metro yapacağım dedi, yapmadı. Kendi konuşmaları var. Fuar alanını bitireceğim dedi, bitirmedi. Bilişim üniversiteleri, teknoloji üniversitelerini yapacaktı. Barajların üzerine güneş panelleri yapacaktı, bunları yapmadı. Her mahalleye en az 1 ve 1'den fazla kreş yapacağım dedi. Merkezdeki mahalle sayımız 500 tane. Şimdi 20 tane krej yaptık yazmış. Açtığı 1 kreş var şu anda. Kentsel dönüşüm yapacağım demiş, bir tane planı yok. Şu an maalesef Ankara geçtiğimiz 2-3 yılda selden 7 kişi öldü. Ankara tarihinde ilktir. Izgara mazgalları temizlenmedi. Uyardım ben. Eleman, makina verelim, seferberlik yapın, insanlar ölecek dedim. Toplam Ankara'da ilk defa 7 vatandaşımız öldü. Sorumlusu görevini yapmayan belediye başkanı ve ilgili kurumdur.