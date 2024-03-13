Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum Kasımpaşa Spor Kulübü'nü ziyaret etti! "İstanbul her alanda olimpiyatlara, Avrupa şampiyonlarına hazırlanacak"

"KASIMPAŞA TÜM TÜRKİYE'MİZİN ÖRNEK ALDIĞI BİR KULÜBÜMÜZ"

Misafirperverlikleri için Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç'a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kurum, "Burada Mehmet Fatih Saraç Başkanımız, yönetimimiz, Kasımpaşa Spor'la ilgili mücadele eden arkadaşlarımızla bir araya geldik. Gerçekten hem tesis anlamında hem kulübümüzün Süper Lig'e çıktığı günden beri yapmış olduğu başarılı çalışmalar anlamında örnek diyebileceğimiz kulüplerinden bir tanesi. Kulübümüz herhangi bir borcu olmadan, altyapılarında, akademilerinde futbolcular yetiştirerek hem kulübümüze hem de ülkemize katma değer sağlayan, tesisleriyle de tüm Türkiye'mizin örnek aldığı bir kulübümüz. Ben bu anlamda gerçekten kıymetli başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyorum. Yapmış olduğu çalışmaların tüm kulüplere de örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kulüp altyapıları, mahallelerdeki spor sahaları ile birlikte futbolcular yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Kurum, "İstiyoruz ki Kasımpaşa Spor Kulübümüz'le, İstanbul'daki diğer kulüplerimizle birlikte bu altyapılar koordineli bir şekilde çalışsın. Buradaki çocuklarımız önce kulüplerinde, ardından milli takımlarda Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırsın istiyoruz." şeklinde konuştu.