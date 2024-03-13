Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum Kasımpaşa Spor Kulübü'nü ziyaret etti! "İstanbul her alanda olimpiyatlara, Avrupa şampiyonlarına hazırlanacak"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kasımpaşa Spor Kulübünü ziyaret etti. Kurum burada yaptığı konuşmada, "İstanbul her alanda olimpiyatlara, Avrupa şampiyonalarına hazırlanacak." ifadelerini kullanırken, "Başarılarıyla anılacak kulüplerimizin sayısını artırmak için çalışacağız." dedi. Öte yandan Kurum, Kasımpaşa'nın başarılı serüveni ve köklü tarihine de değindi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kasımpaşa Spor Kulübünü ziyaret etti. Kasımpaşa Kulübünün köklerinin Milli Mücadele'ye dayandığını hatırlatan Kurum, "Kasımpaşa'nın bu başarılı serüveninin kaynağı da bu köklü tarihinden gelmektedir. 1948 yılında gerçekleştirilen Dünya Olimpiyatları'nda, Olimpiyat Şampiyonu olan güreşçilerimiz Gazanfer Bilge, Mehmet Oktav ve Ahmet Kireççi'nin başarılarından dolayı Kasımpaşa Spor Kulübümüz, Türkiye'de armasında Ay-Yıldız taşıyan ikinci Türk takımı olmuştur." ifadelerini kullandı.
Kulüp altyapıları, mahallelerdeki spor sahaları ile birlikte İstanbul'da yeni futbolcular yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Kurum "Başarılarıyla anılacak kulüplerimizin sayısını artırmak için çalışacağız" dedi. Amaçlarının İstanbul'un her alanda olimpiyatlara, Avrupa şampiyonalarına hazırlamak olduğunu sözlerine ekleyen Kurum, "Bu anlayışla İstanbul'daki yatırımları yapacağız. Olimpik şehir İstanbul için 'Hedef 2036' diyeceğiz. Burada Avrupa şampiyonaları düzenlenecek. Buradaki güzide kulüplerimizle birlikte İstanbul CUP'ı her yıl düzenleyeceğiz. Aslolan İstanbul'un her yerinde bu turnuvaların yapılıyor olması." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kasımpaşa Spor Kulübüne ziyaret etti. Kurum'u Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
"KASIMPAŞA TÜM TÜRKİYE'MİZİN ÖRNEK ALDIĞI BİR KULÜBÜMÜZ"
Misafirperverlikleri için Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç'a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kurum, "Burada Mehmet Fatih Saraç Başkanımız, yönetimimiz, Kasımpaşa Spor'la ilgili mücadele eden arkadaşlarımızla bir araya geldik. Gerçekten hem tesis anlamında hem kulübümüzün Süper Lig'e çıktığı günden beri yapmış olduğu başarılı çalışmalar anlamında örnek diyebileceğimiz kulüplerinden bir tanesi. Kulübümüz herhangi bir borcu olmadan, altyapılarında, akademilerinde futbolcular yetiştirerek hem kulübümüze hem de ülkemize katma değer sağlayan, tesisleriyle de tüm Türkiye'mizin örnek aldığı bir kulübümüz. Ben bu anlamda gerçekten kıymetli başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyorum. Yapmış olduğu çalışmaların tüm kulüplere de örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.
Kulüp altyapıları, mahallelerdeki spor sahaları ile birlikte futbolcular yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Kurum, "İstiyoruz ki Kasımpaşa Spor Kulübümüz'le, İstanbul'daki diğer kulüplerimizle birlikte bu altyapılar koordineli bir şekilde çalışsın. Buradaki çocuklarımız önce kulüplerinde, ardından milli takımlarda Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırsın istiyoruz." şeklinde konuştu.
"KASIMPAŞA'NIN BAŞARILI SERÜVENİ KÖKLÜ TARİHİNDEN GELMEKTEDİR"
Kasımpaşa'nın kuruluşunun Milli Mücadele'ye dayandığını söyleyen Kurum, "Kasımpaşa'nın bu başarılı serüvenin kaynağı da bu köklü tarihinden gelmektedir. 1948 yılında gerçekleştirilen Dünya Olimpiyatlar'ında, Olimpiyat Şampiyonu olan güreşçilerimiz Gazanfer Bilge, Mehmet Oktav ve Ahmet Kireççi'nin başarılarından dolayı Kasımpaşa Spor Kulübümüz, Türkiye'de armasında Ay-Yıldız taşıyan ikinci Türk takımı olmuştur." ifadelerini kullandı.
"BAŞARILARIYLA ANILACAK KULÜPLERİMİZİN SAYISINI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
Mavi-beyaz kulübün başarılarının, tesisleşmesinin ve futbola bakış açısının tüm kulüplere örnek olması gerektiğini vurgulayan Kurum, "İnşallah Mehmet Fatih Saraç başkanımla birlikte, diğer kulüplerimizle birlikte biz bu başarı hikayesini İstanbul'un her alanına yaymak istiyoruz. Kasımpaşa Spor Kulübü'müz gibi başarılarıyla anılacak, yapmış oldukları çalışmalarla anılacak kulüplerimizin sayısını artırmak için, sporla iç içe yaşayan bir İstanbul hayali için çalışma arzusu içerisindeyiz." dedi.
"İSTANBUL HER ALANDA OLİMPİYATLARA, AVRUPA ŞAMPİYONALARINA HAZIRLANACAK"
Bu amaçla 39 ilçeye spor tesislerinin sayısını artıracaklarını sözlerine ekleyen Murat Kurum, konuşmasına, "Bu tesislerimizi 1 Nisan sabahı tüm İstanbul'da, 39 ilçemizde arttırmaya yönelik çalışmalar yapacağız. Mahalle bahçelerinde çocuklarımız spor yapacaklar, futbol oynayacaklar ve farklı branşlarda İstanbul her alanda da olimpiyatlara, Avrupa şampiyonalarına hazırlanan bir şehir olacak." diye devam etti.
"İSTANBUL CUP'I HER YIL DÜZENLEYECEĞİZ"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde Türkiye'nin dört bir yanına UEFA standartlarına uygun 19 stadyum inşa ettiğini hatırlatan Kurum, "Bu anlayışla İstanbul'daki yatırımları yapacağız. Olimpik şehir İstanbul için 'hedef 2036' diyeceğiz. Burada Avrupa şampiyonaları düzenlenecek. Buradaki güzide kulüplerimizle birlikte İstanbul CUP'ı her yıl düzenleyeceğiz. Aslolan İstanbul'un her yerinde bu turnuvaların yapılıyor olması. İstanbul'un her yerinde gençlerimizin spor yapacağı ve 'Olimpiyat şehri İstanbul'un bu tesisleri kazanması için de tüm çalışmaları yapan tarafta olmaya devam edeceğiz. Biz hep eserden, eser siyasetinden yana olduk. Bu kapsamda da yapacağımız eserlerle birlikte spora ve sporculara hizmet edeceğiz." şeklinde konuştu.
Kulüplerin giderlerinin düşürülmesi adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak destek olacaklarını sözlerine ekleyen Kurum, "Gerek saha bakımlarında gerekse ihtiyaç duydukları her alanda biz kulüplerimizin yanında olacağız. Hep birlikte İstanbul'umuzu güzel yarınlara hazırlayacağız." diyerek konuşmasını tamamladı.
Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç, konuşması sonrası Murat Kurum'a forma hediye etti.
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