Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum Kasımpaşa Spor Kulübü'nü ziyaret etti! "İstanbul her alanda olimpiyatlara, Avrupa şampiyonlarına hazırlanacak"

Kulüp altyapıları, mahallelerdeki spor sahaları ile birlikte İstanbul'da yeni futbolcular yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Kurum "Başarılarıyla anılacak kulüplerimizin sayısını artırmak için çalışacağız" dedi. Amaçlarının İstanbul'un her alanda olimpiyatlara, Avrupa şampiyonalarına hazırlamak olduğunu sözlerine ekleyen Kurum, "Bu anlayışla İstanbul'daki yatırımları yapacağız. Olimpik şehir İstanbul için 'Hedef 2036' diyeceğiz. Burada Avrupa şampiyonaları düzenlenecek. Buradaki güzide kulüplerimizle birlikte İstanbul CUP'ı her yıl düzenleyeceğiz. Aslolan İstanbul'un her yerinde bu turnuvaların yapılıyor olması." dedi.